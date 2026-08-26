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614 chủ phương tiện vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Từ ngày 16/7 đến 31/7/2026, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 614 trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đồng thời thông báo để chủ phương tiện đến giải quyết theo quy định.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Thanh Hóa công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo danh sách được công bố, trong thời gian từ ngày 16/7 đến 31/7/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 614 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Các trường hợp này được ghi nhận thông qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, sau đó tiến hành xác minh để xử lý theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa gửi thông báo cho chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính.

Sau khi nhận được thông báo, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân căn cứ địa chỉ cư trú ghi trên giấy đăng ký xe liên hệ đến các địa điểm: Bộ phận 01 Cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Số 01, Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ: Km 570+450 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nơi cư trú để giải quyết vụ việc.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập đường link https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html và thực hiện theo hướng dẫn.

Phòng Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đề nghị người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Nam An

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Nghị định 168

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