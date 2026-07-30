Bắt Huỳnh Thị Luyến Anh SN 1967

Công an phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp ngày 30/7/2026 cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh, sinh năm 1967, ngụ phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/7/2026, Công an phường Mỹ Phước Tây tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Nhựt S, ngụ ấp Rạch Gỗ, xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long về việc bị trộm vé số. Anh S. trình bày, vào ngày 17/7/2026 anh ngồi xe lăn bán vé số trên đường Võ Thanh Tâm, đoạn thuộc khu phố 2, phường Mỹ Phước Tây thì có một đối tượng nữ điều khiển xe máy biển số 63B1-432.79, lại hỏi anh mua vé số. Lợi dụng lúc anh S. không để ý, đối tượng đã trộm 59 tờ vé số và bỏ trốn.

Huỳnh Thị Luyến Anh cùng tang vật - Ảnh: Công an Đồng Tháp

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Mỹ Phước Tây tiến hành xác minh và làm việc đối tượng Huỳnh Thị Luyến Anh. Tại cơ quan Công an, Huỳnh Thị Luyến Anh đã thừa nhận hành vi trộm vé số của anh S.

Trộm cắp tài sản đã là hành vi vi phạm pháp luật; trong vụ việc này, Huỳnh Thị Luyến Anh lại nhẫn tâm trộm tài sản của người khuyết tật, phải bán vé số để mưu sinh. Hành vi của đối tượng thật đáng lên án và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.