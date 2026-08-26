Công an bất ngờ kiểm tra lúc 16 giờ 20 phút: Khởi tố 13 nhân viên lái xe của một công ty

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can về tội "Đánh bạc" theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Tước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm của công dân phản ánh việc thời gian gần đây tại một công ty ở phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên có một số đối tượng thường xuyên đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập kế hoạch đấu tranh, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Kết quả, hồi 16 giờ 20 phút ngày 21/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên bắt quả tang tại gian phòng ăn nhà điều hành công ty trên có 13 đối tượng đang có hành vi Đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Tại chỗ thu giữ 72.400.000đ và các vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định, 13 đối tượng đều là nhân viên lái xe của công ty.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi ăn cơm và uống rượu tại phòng bếp nhà điều hành của công ty xong thì các đối tượng cùng rủ nhau đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền mặt dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng đánh bạc thống nhất mỗi ván chơi đặt thấp nhất 100.000 đồng, không hạn chế cao nhất (do người xóc cái điều hành); tất cả đánh bạc đến 16 giờ 20 phút cùng ngày thì bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên bắt quả tang.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về hành vi "Đánh bạc".

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.