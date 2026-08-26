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Ra quyết định khởi tố hình sự Lê Thị Hiền SN 1984

| | Xã hội

Công an đang tìm người dân từng ký kết đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam/CTCP Tập đoàn Chợ Toàn Cầu của Lê Thị Hiền SN 1984.

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, đối tượng Lê Thị Hiền (Sinh năm 1984, trú tại thôn Thượng Khuông, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng) đã sử dụng hai pháp nhân trên để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn từ nhiều cá nhân với cam kết triển khai các dự án đầu tư sinh lời.

Quá trình điều tra xác định, nguồn tiền góp vốn của các nhà đầu tư đã không được sử dụng đúng mục đích như cam kết. Đối tượng còn đưa ra thông tin về các dự án chưa có chủ đầu tư, đã chấm dứt hoạt động hoặc chưa đủ điều kiện triển khai nhằm tạo lòng tin, qua đó có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Ra quyết định khởi tố Lê Thị Hiền SN 1984 - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Hiền. Ảnh: CA Hà Nội

Trong tháng 1 và 2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam hoặc Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu khẩn trương đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan.

Địa điểm tiếp nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội, số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Việc cung cấp thông tin kịp thời sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời hỗ trợ cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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