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Kết quả xử lý vụ cô gái 26 tuổi đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để... đùa vui

| | Xã hội

Cô gái 26 tuổi (quê Gia Lai) làm hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến với một thanh niên ở Đà Nẵng. Khi được phường mời đến ký, nhận kết quả, cô cho biết việc đăng ký chỉ là trò đùa.

Theo ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng), thì vào giữa tháng 7 vừa qua, phường tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến của một cô gái 26 tuổi, quê tỉnh Gia Lai, với một thanh niên trú tại địa phương.

Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Sau khi hoàn tất các bước xử lý, UBND phường liên hệ, mời hai người đến trụ sở để ký và nhận kết quả đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, cô gái bất ngờ cho biết cả hai thực tế không có ý định kết hôn và việc đăng ký trước đó chỉ là… trò đùa.

Lý giải cho hành động này, cô gái cho biết lúc đó bồng bột, không suy nghĩ kỹ nên hai người lên mạng thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn trực tuyến cho vui. Do hồ sơ đã được giải quyết, hai người phải làm đơn đề nghị hủy kết quả đăng ký kết hôn. UBND phường phải thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Sau khi hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến được giải quyết, cô gái giải thích đây chỉ là trò đùa vui. (Nguồn ảnh: VietNamNet)

Ngày 25/8, liên quan tới vụ việc gây xôn xao dư luận này, thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng) cho biết đã hủy kết quả. Lãnh đạo UBND phường Điện Bàn Đông cũng thông tin hai người đã nhận sai và gửi lời xin lỗi đến chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, thông tin thêm trên Tuổi Trẻ về trường hợp trên, Lãnh đạo phường Điện Bàn Đông cho rằng câu chuyện này cũng là lời cảnh báo đối với một bộ phận người trẻ khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Việc đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý, không phải trò chơi trên mạng để có thể tùy tiện đăng ký rồi hủy bỏ.

Theo ông Vỹ, hiện chưa có quy định cụ thể về việc xử phạt đối với trường hợp đăng ký kết hôn trực tuyến chỉ để trêu đùa như trên. Tuy nhiên, địa phương đang nghiên cứu hướng xử lý phù hợp nhằm tăng tính răn đe, tránh để xảy ra những trường hợp tương tự.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

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