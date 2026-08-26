Siết hành vi gọi điện quảng cáo

Theo Điều 37 của Nghị định, hành vi gửi email hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa được người nhận đồng ý có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng.

Mức phạt tương tự được áp dụng đối với việc gọi điện quảng cáo khi chưa có sự đồng ý rõ ràng của người sử dụng; gọi tới người đã không đồng ý nhận quảng cáo; tiếp tục gửi tin nhắn quảng cáo sau khi người dùng đã từ chối.

Gọi quảng cáo ngoài giờ có thể bị phạt 50 triệu đồng. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, Nghị định cũng đặt ra yêu cầu chặt chẽ đối với việc gắn nhãn quảng cáo. Hành vi gắn nhãn không đúng, không đầy đủ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Trường hợp không gắn nhãn thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo có thể bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

Đáng chú ý, việc gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo khi chưa được cấp tên định danh, hoặc sử dụng số điện thoại để thực hiện hoạt động quảng cáo, cũng thuộc nhóm hành vi bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Đặc biệt, Nghị định quy định giới hạn tần suất quảng cáo. Nếu không có thỏa thuận khác với người sử dụng, việc thực hiện quá 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, quá 3 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ email hoặc hơn một cuộc gọi quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ có thể bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, thời gian thực hiện quảng cáo cũng được quy định cụ thể. Theo đó, tin nhắn quảng cáo không được gửi ngoài khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày.

Với cuộc gọi điện thoại quảng cáo không được thực hiện từ 17 giờ đến 8 giờ hôm sau nếu không có thỏa thuận với người sử dụng. Vi phạm quy định này thuộc nhóm hành vi bị phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Phạt nặng hành vi phát tán tin nhắn rác, phần mềm độc hại

Với những vi phạm nghiêm trọng hơn, mức phạt có thể tăng lên 50 - 70 triệu đồng. Nhóm này bao gồm việc không tuân thủ yêu cầu điều phối, ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác; không xử lý các thông báo, phản ánh tin nhắn rác của Bộ Công an; không thực hiện biện pháp hạn chế thư điện tử rác theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(Ảnh minh họa)

Nội dung quan trọng khác là cuộc gọi quảng cáo cũng được đặt dưới những yêu cầu cụ thể. Người thực hiện cuộc gọi phải cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, chức vụ; đồng thời phải nêu tên, địa chỉ của đơn vị thực hiện quảng cáo trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Với dịch vụ có thu cước, thông tin về giá cước cũng phải được cung cấp. Vi phạm có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.

Trong khi đó, mức phạt 70 - 80 triệu đồng được áp dụng đối với nhiều hành vi như phát tán thư điện tử rác, tin nhắn rác, phần mềm độc hại gây hậu quả ít nghiêm trọng; thực hiện cuộc gọi rác; tạo hàng loạt cuộc gọi nhỡ nhằm dụ người sử dụng gọi lại hoặc nhắn tin đến các số cung cấp dịch vụ nội dung để trục lợi; gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo.

Đáng chú ý, hành vi quảng cáo bằng email, tin nhắn hoặc cuộc gọi nhưng không có hệ thống tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ chối của người nhận bị phạt từ 80 đến 90 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện quảng cáo tới các số nằm trong danh sách không quảng cáo.

Vẫn theo Nghị định, mức phạt cao nhất tại Điều 37 lên tới 90 - 100 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi không ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được sử dụng để phát tán tin nhắn rác hoặc thực hiện cuộc gọi rác...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2026.