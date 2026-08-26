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Công an bắt Ngô Hy Vọng và Trương Đan Huy

| | Xã hội

Công an bắt Ngô Hy Vọng và Trương Đan Huy

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật.

Công an tỉnh Cà Mau ngày 26/8/2026 cho biết, Công an phường Láng Tròn đã phối hợp bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/10/2024, tại Khóm 3, phường Láng Tròn, Trương Đan Huy (sinh năm 2006, trú Khóm 3, phường Láng Tròn), Ngô Hy Vọng (sinh năm 2008, trú Khóm 3, phường Láng Tròn) và Nguyễn Công Bằng đã sử dụng hung khí gây thương tích cho Võ Tấn Khang. Sau khi gây án, Trương Đan Huy và Ngô Hy Vọng bỏ trốn khỏi địa phương nhằm tránh sự truy bắt, xử lý của cơ quan chức năng.

Đến khoảng giữa tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định truy nã đối với Trương Đan Huy và Ngô Hy Vọng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngay sau đó, Công an phường Láng Tròn chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập Tổ công tác truy bắt đối tượng truy nã; đồng thời tăng cường nắm tình hình, rà soát các mối quan hệ, địa bàn có liên quan và vận động đối tượng truy nã sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Bằng các biện pháp công tác phù hợp, kết hợp thông tin thu thập trong quá trình nắm tình hình với nguồn tin báo của Nhân dân, lực lượng Công an phường Láng Tròn từng bước xác định nơi lẩn trốn của các đối tượng.

Ngày 06/8/2026, Công an phường Láng Tròn kiên trì truy vết, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Ngô Hy Vọng khi đối tượng vừa trở về địa phương và đang lẩn trốn trên địa bàn phường.

Công an bắt Ngô Hy Vọng và Trương Đan Huy - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Hy Vọng (trái) và Trương Đan Huy tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Cà Mau

Tiếp đó, ngày 22/8/2026, Công an phường Láng Tròn phối hợp bắt giữ Trương Đan Huy, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Công an phường Láng Tròn đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao các đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an phường Láng Tròn kêu gọi các đối tượng đang bị truy nã nhanh chóng ra đầu thú tại cơ quan Công an gần nhất để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Gia đình, người thân cần tích cực vận động, thuyết phục đối tượng ra trình diện, không che giấu, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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