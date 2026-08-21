Tạm giữ hình sự Phạm Mai Chi SN 2003

Công an TP Hà Nội ngày 20/8/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình, hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/8/2026, Công an xã Bình Minh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Trọng Sơn (SN 1990, trú tại xóm Cao Bộ, xã Bình Minh, TP Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Cao Bộ, xã Bình Minh.

Từ kết quả ban đầu, Công an xã Bình Minh đã phối hợp với đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng gồm: Vũ Xuân Tâm (SN 1998, trú tại thôn Đàn Viên, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Duy (SN 2006, trú tại thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Lê Huy Tuấn (SN 1973, trú tại thôn Hai Bà Trưng, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Nguyễn Thế Anh (SN 2003, trú tại thôn Thạch Bích 2, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại thôn Bích Hòa 2, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Đông (SN 2005, trú tại thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh, TP Hà Nội), Nguyễn Kiêm Tuấn (SN 1987, trú tại thôn Minh Sinh, xã Bình Minh, TP Hà Nội) và Lý Bá Tú (SN 1990, trú tại thôn Thanh Cao, xã Bình Minh, TP Hà Nội) có hành vi vi phạm về ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 53,962 gam Ketamine; 93,472 gam Methamphetamine, 6,9 gam Heroine, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Phạm Mai Chi và Trần Duy Công - Ảnh: Công an Hà Nội

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định tài khoản Zalo có tên “Mochi” là đầu mối giới thiệu người mua ma túy cho Đào Trọng Sơn. Qua xác minh, người sử dụng tài khoản trên là Phạm Mai Chi (SN 2003, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Quá trình điều tra làm rõ, Trần Duy Công (SN 1985, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội) đã mua ma túy Ketamine để cùng Phạm Mai Chi sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, hành vi của Phạm Mai Chi và Trần Duy Công có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Mai Chi và Trần Duy Công để tiếp tục điều tra.

Hiện, Công an xã Bình Minh đang lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.