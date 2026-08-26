Công an đã tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích sau lá thư xin nghỉ học

Ngày 26/8, Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk) cho biết đã nhận thông tin từ Công an phường Đạo Thành (Đồng Tháp) về việc tìm thấy em N.T.T.N. (14 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Ning).

Em N.T.T.N. đã được tìm thấy sau khi mất tích 2 tuần.

Theo đó, ngày 25/8, em N. được phát hiện tại một nhà dân trên địa bàn phường Đạo Thành, sau hơn 2 tuần gia đình trình báo mất tích.

Một nguồn tin cho biết, lý do em N. có mặt tại miền Tây đang được cơ quan công an ở Đồng Tháp làm rõ. Do N. mới 14 tuổi, người thân của em cũng được mời đến địa phương để phối hợp làm việc.

Bà V.T.V. (mẹ em N.) xác nhận gia đình đã nhận được tin báo tìm thấy con gái. Ngay sau đó, bà bắt xe đến Đồng Tháp để làm thủ tục đón con về.

Trước đó, khoảng 11h ngày 9/8, người thân đến Công an xã Ea Ning trình báo việc em N. rời khỏi nhà, không rõ đi đâu.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Ea Ning phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo truy tìm người mất tích để hỗ trợ gia đình.

Đáng chú ý, trước khi rời khỏi nhà, N. để lại một lá thư viết tay. Trong thư, em cho biết thấy ông bà, bố mẹ vất vả nên muốn xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Do không thể liên lạc với con gái trong thời gian dài, gia đình từng lo ngại em có thể bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo rời khỏi địa phương.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hoàn cảnh, lý do em N. rời khỏi nhà và xuất hiện tại Đồng Tháp.