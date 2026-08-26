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Ngôi nhà cao tầng ở Bắc Ninh bất ngờ đổ sập trong quá trình tháo dỡ, bàn giao mặt bằng

| | Xã hội

Được biết, ngôi nhà này do chính gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội.

Mạng xã hội thời gian này đang chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một ngôi nhà cao tầng bất ngờ đổ sập xuống đường. Thời điểm ngồi nhà sập, trên đường đang có một số phương tiện lưu thông qua lại và suýt bị đè trúng, nhiều cây xây phía trước cũng bị ảnh hưởng, đổ sập theo. Theo thông tin chia sẻ, ngôi nhà cao tầng này ở tại khu phố Long Vỹ, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Sáng nay (26/8), thông tin trên báo Xây Dựng, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, cho biết sự việc xảy ra vào tối 25/8. Theo chia sẻ của ông Sử trên Dân Việt thì ngôi nhà này do gia chủ tự tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội. Thời điểm đó, không có ai trong nhà. Bên cạnh đó, ông Sử nói và cho biết, đang chỉ đạo cơ quan chức năng ở phường kiểm tra trong quá trình tháo dỡ có sơ suất gì không.

Khoảnh khắc ngôi nhà cao tầng đổ sập. (Ảnh cắt từ clip)

Còn về nguyên nhân ngôi nhà đổ sập, ông Đàm Thế Sử, Chủ tịch UBND phường Từ Sơn, chia sẻ trên Dân Việt rằng, hiện chưa có kết luận chính thức. Phường đang yêu cầu cán bộ kiểm tra, xác minh cụ thể, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ và thực hiện dự án.

“Hiện chúng tôi đang cho anh em kiểm tra, xác minh cụ thể. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an toàn. Có thể trước đó gia đình đã tháo dỡ một phần căn nhà, sau đó đơn vị thi công đêm qua không cẩn thận nên xảy ra sự việc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang xác minh để có thông tin chính xác”, lãnh đạo phường trả lời phỏng vấn trên Dân Việt.

Theo Hương Trà

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