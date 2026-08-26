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Miền Bắc sắp xuất hiện đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp

| | Xã hội

Vào cuối tháng này, khu vực Bắc Bộ được dự báo sẽ đón thêm một đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/8), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Hình thái thời tiết này còn tiếp diễn trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng đêm 29-31/8, khu vực trên khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Miền Bắc sắp xuất hiện đợt mưa to đến rất to nhiều ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: báo Văn hóa

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và và ngày 27/8

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Duy Anh

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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