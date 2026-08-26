Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, chỉ định 3 Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Chiều 26/8, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao quyết định cho các ông: Phạm Tất Thắng, Nguyễn Quang Đức, Triệu Tài Vinh. Ảnh: Thu Hà.

Theo quyết định, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Tân Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng, sinh năm 1970, quê quán TP Hải Phòng. Trước khi giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông từng đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Thường trực, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, rồi Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.



Tân Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Quang Đức, sinh năm 1971, quê quán TP Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, rồi Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.



Tân Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Triệu Tài Vinh, sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hà Giang (cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang. Trước khi làm Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ông từng trải qua các chức vụ công tác như: Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (cũ); Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, rồi Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

