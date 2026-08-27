Người dân và du khách ở Đà Lạt đội mưa cổ vũ tuyển Việt Nam

Dù trời mưa, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) khoác áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan qua màn hình lớn.

27-08-2026

27-08-2026

27-08-2026