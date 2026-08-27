Người dân và du khách ở Đà Lạt đội mưa cổ vũ tuyển Việt Nam
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Theo Thái Lâm 27-08-2026 - 06:48 AM |
Xã hội
Dù trời mưa, hàng nghìn người dân và du khách vẫn đổ về Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng) khoác áo đỏ, cầm cờ Tổ quốc theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan qua màn hình lớn.
27-08-2026
27-08-2026
27-08-2026
Tối 26/8, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, hàng nghìn người dân và du khách tập trung theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan qua màn hình lớn.
Dù trời Đà Lạt xuất hiện mưa, đông đảo người hâm mộ mặc áo mưa, che ô, đứng kín khu vực quảng trường để tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Không khí cổ vũ trở nên sôi động ngay từ trước giờ bóng lăn, với sắc đỏ của cờ Tổ quốc cùng tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Hai bà cháu đội mưa có mặt tại Quảng trường Lâm Viên để cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Trận đấu diễn ra lúc 20h trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ở trận lượt đi ngày 22/8, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Thái Lan nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải.
Du khách đổ về quảng trường sau khi tạnh mưa.
Quảng trường Lâm Viên chật kín người.
Tại Đà Lạt, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ thành công lợi thế và cùng nhau tạo nên một đêm bóng đá đáng nhớ giữa phố núi.
Theo
Tiền Phong
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