Đúng 10h ngày 28/8, tiếp viên phát hiện bọc tiền 46 tờ từ 100.000 - 500.000 đồng nằm chơ vơ trên chuyến tàu tới Đà Nẵng

Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt, khoảng 10h ngày 28/8, sau khi tàu SE4 rời ga Quảng Ngãi, tiếp viên Hoàng Khắc Thành tiến hành công việc vệ sinh thường ngày tại toa số 11. Trong lúc kiểm tra khu vực hành khách, anh phát hiện một bọc giấy bị rơi trên tàu. Khi kiểm tra bên trong, anh phát hiện số tiền lên tới 20,5 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, tiếp viên Hoàng Khắc Thành đã báo cáo tới Trưởng tàu Đặng Quốc Thông. Tổ tàu nhanh chóng triển khai xác minh thông tin để tìm ra người đánh rơi số tiền. Từ những dữ liệu và thông tin hành khách trên chuyến tàu, chủ nhân của tài sản sau đó được xác định là ông Cao Xuân Bảng, một hành khách cao tuổi di chuyển trên chặng Quảng Ngãi - Đà Nẵng.

Nhân viên tàu SE4 lập biên bản trao trả lại toàn vẹn số tiền cho hành khách (Công ty Cổ phần vận tải đường sắt)

Nhận lại tài sản của mình, vị hành khách không giấu được sự xúc động. Ông liên tục gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đường sắt đã phát hiện và bảo quản số tiền, đồng thời nhanh chóng hỗ trợ xác minh để tài sản trở về với đúng chủ nhân.

Câu chuyện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, từ lúc một nhân viên phát hiện bọc tiền cho đến khi người đánh rơi được tìm thấy. Nhưng đằng sau đó là một chuỗi hành động đòi hỏi sự trung thực và tinh thần trách nhiệm. 20,5 triệu đồng có thể không phải là một con số lớn với tất cả mọi người, nhưng với một người khác, đó có thể là khoản tiết kiệm trong nhiều tháng, tiền dành cho một công việc quan trọng hay số tài sản cần thiết cho một chuyến đi. Mỗi tài sản được tìm thấy và trao trả đúng người không chỉ mang lại niềm vui, sự nhẹ nhõm cho hành khách, mà còn góp thêm một câu chuyện đẹp về người đường sắt tận tụy, trung thực, trách nhiệm và luôn hết lòng vì hành khách.