Phát hiện túi xách chứa 261 tờ tiền các mệnh giá 1.000 - 500.000 đồng trên chuyến tàu xuất phát từ ga Hà Nội, tiếp viên tàu lập tức xác minh

Trên Fanpage của Tổng công ty vận tải Đường sắt Việt Nam mới chia sẻ bài viết về hành động đẹp của tổ tiếp viên tàu SE9. Cụ thể, sáng 17/8, tổ tàu SE9 thuộc Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Sài Gòn đã kịp thời phát hiện, lập biên bản và phối hợp trao trả số tài sản trị giá gần 90 triệu đồng cho một hành khách bỏ quên trên tàu khi xuống ga Quảng Ngãi.

Chuyến tàu khách SE9 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 16/8. Sáng 17/8, sau khi đoàn tàu rời ga Quảng Ngãi, trong lúc thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp, vệ sinh khoang hành khách tại toa số 4, tiếp viên Nguyễn Kim Đức phát hiện một túi xách màu đen bị bỏ quên tại giường số 18.

Nhận thấy bên trong có tài sản giá trị lớn, anh Đức lập tức báo cáo Trưởng tàu khách Phan Văn Đồng và bảo vệ theo tàu Nguyễn Trường Hòa để cùng kiểm tra, xử lý theo đúng quy trình. Qua kiểm tra, chiếc túi có 1 thẻ căn cước công dân cùng một lượng tiền mặt lớn được xếp cẩn thận. Sau khi kiểm đếm, tổng số tiền mặt lên tới 88.485.000 đồng.

Biên bản bàn giao tài sản bị bỏ quên. Nguồn: Đường sắt Việt Nam

Tổ tàu sau đó nhanh chóng liên hệ, xác minh thông tin và nắm bắt nguyện vọng của nữ hành khách. Trưởng tàu Phan Văn Đồng lập biên bản bàn giao toàn bộ số tài sản cho bộ phận khách vận tại ga Đức Phổ để số tài sản này được gửi ngược theo tàu, chuyển về ga Quảng Ngãi và trao trả cho hành khách trong thời gian sớm nhất.

Chiều cùng ngày, tại ga Quảng Ngãi, nữ hành khách Đỗ Thị Như Hiền đã nhận lại toàn bộ số tài sản gần 90 triệu đồng. Nhận lại tài sản tưởng như đã thất lạc, nữ hành khách không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đường sắt đã trung thực, tận tụy và có trách nhiệm trong quá trình xử lý.

Nữ hành khách đã nhận lại toàn bộ số tài sản bỏ quên trên tàu. Nguồn: Đường sắt Việt Nam

Câu chuyện của tổ tàu SE9 một lần nữa cho thấy phía sau mỗi chuyến tàu không chỉ là hành trình đưa hành khách đến nơi an toàn, mà còn có những con người âm thầm giữ gìn sự tử tế trong từng công việc nhỏ. Từ những chiếc ví, điện thoại cho tới những tài sản có giá trị lớn, việc chủ động tìm kiếm, xác minh và trao trả tài sản bỏ quên đã trở thành những hành động đẹp được duy trì trong ngành đường sắt.

Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến ngày 15/8/2026, ngành đường sắt đã 100 lần trả lại tài sản cho hành khách bỏ quên trên tàu. Tổng tài sản được trao trả gồm 303 triệu đồng, 3.383 USD, 3.050 AUD, 400 Euro, 3 máy tính xách tay, 10 iPad, 16 điện thoại, 4 dây chuyền vàng, 3 đôi bông tai và 2 nhẫn vàng.

Những con số này không chỉ phản ánh giá trị tài sản được tìm thấy và trao trả, mà còn ghi dấu những hành động tử tế diễn ra lặng lẽ trên mỗi hành trình. Với hành khách, đó có thể là một khoản tiền dành dụm, một món đồ quan trọng hoặc tài sản tưởng chừng không còn cơ hội tìm lại. Với những người làm nhiệm vụ trên tàu, đó đơn giản là trách nhiệm và sự trung thực cần có trong công việc. Chính những việc làm không ồn ào ấy lại tạo nên những câu chuyện đẹp, giúp lan tỏa niềm tin và năng lượng tích cực đến hàng triệu hành khách trên mỗi chuyến tàu.