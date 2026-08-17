Liên quan vụ việc nam du khách Trung Quốc mất tích trên biển miền Trung: Cục an ninh mạng cảnh báo

Ngày 17/8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải thông tin cảnh báo về tình trạng nhiều người tập trung tại khu vực biển Tuy Hòa để quay phim, chụp ảnh, livestream khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm một nam du khách Trung Quốc bị sóng cuốn mất tích.

Theo thông tin ban đầu, nam du khách gặp nạn vào tối 7/8. Công tác tìm kiếm sau đó được lực lượng công an, quân sự, biên phòng cùng nhiều tổ chức, cá nhân triển khai. Tuy nhiên, khi vụ việc thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, hiện trường cũng xuất hiện ngày càng nhiều người hiếu kỳ.

Ảnh Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Livestream cả ngày lẫn đêm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhiều người đã tập trung đông tại bãi biển để quay phim, chụp ảnh, phát trực tiếp trên mạng xã hội. Có tài khoản livestream cả ngày lẫn đêm với mục đích thu hút lượt xem, lượt tương tác.

Đáng chú ý, khi người thân của nam du khách từ Trung Quốc sang Việt Nam phối hợp tìm kiếm, một số người vẫn tiến sát để quay phim, chụp ảnh, thậm chí đưa điện thoại gần mặt thân nhân nạn nhân. Cơ quan chức năng cho rằng những hành động này không chỉ gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự tại hiện trường mà còn biến nỗi đau của gia đình thành công cụ để khai thác nội dung trên mạng xã hội.

Trước đó, UBND phường Tuy Hòa đã yêu cầu người dân không tập trung đông người gây cản trở hoạt động tìm kiếm; không tự ý ra khu vực nguy hiểm; không tổ chức các hoạt động tự phát mang tính mê tín, dị đoan và đặc biệt không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền thông tin, hình ảnh chưa được kiểm chứng.

Ảnh Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nhiều lượt xem không có nghĩa thông tin là sự thật

Từ vụ việc trên, một cảnh báo đáng chú ý được cơ quan công an đưa ra đối với người thường xuyên sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là những người livestream.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua xuất hiện nhiều tài khoản liên tục livestream và đăng thông tin liên quan vụ tìm kiếm. Trong đó có các nội dung về thầy cúng, tâm linh cùng những thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Cơ quan công an nhấn mạnh rằng một nội dung có nhiều lượt xem, lượt chia sẻ, được thể hiện dưới dạng livestream, video, hình ảnh hoặc đi kèm những thứ được coi là “bằng chứng” trên mạng không đồng nghĩa nội dung đó là sự thật. Việc nhiều tài khoản cùng đăng lại một thông tin cũng không có nghĩa thông tin đã được xác minh.

Người dùng được khuyến cáo khi tiếp nhận thông tin về những vụ việc phức tạp, nhạy cảm cần kiểm tra nguồn đăng, thời điểm, nội dung gốc và đối chiếu với nguồn thông tin chính thống trước khi bình luận hoặc chia sẻ. Đặc biệt, không nên đăng lại những nội dung có dấu hiệu bịa đặt, vu khống hay xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Ảnh minh họa - Nguồn VTC News

Điều này cũng đồng nghĩa với việc hình thức “phát trực tiếp” không làm giảm trách nhiệm của người đăng. Người livestream cần phân biệt rõ giữa việc ghi lại những gì đang diễn ra trước mắt với việc tự suy đoán, kết luận hoặc truyền đi những thông tin mình chưa thể kiểm chứng.

Một phụ nữ đã bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật

Ngay trong thời gian vụ tìm kiếm tại Tuy Hòa nhận được nhiều sự chú ý, cơ quan chức năng đã xử lý một trường hợp cụ thể vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo VTC News, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Tuy Hòa đã ra quyết định xử phạt bà Võ Thị Như O. (sinh năm 1995, trú phường Tuy Hòa) 12,5 triệu đồng.

Trước đó, người này sử dụng một tài khoản Facebook đăng thông tin cho rằng một cô gái nhận tiền quyên góp của các mạnh thường quân nhưng dùng số tiền đó để mua điện thoại. Cơ quan chức năng xác định đây là thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tới uy tín của người được nhắc tới. Khi làm việc với công an, người đăng thừa nhận đã tự ý đưa thông tin chưa kiểm chứng lên Facebook.

Bà Võ Thị Như O. (Ảnh VTC News)



Đây là trường hợp đăng bài, không phải bị xử phạt vì livestream, song là ví dụ cho thấy trách nhiệm pháp lý không phụ thuộc vào việc thông tin sai được đưa lên mạng bằng bài viết, video hay hình thức phát trực tiếp.

Hiện nay, Nghị định 174/2026/NĐ-CP đã có quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Bộ Tư pháp lưu ý các tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, gây ảnh hưởng tới uy tín của tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân có thể bị xử lý theo quy định.