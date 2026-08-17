Siết phòng dịch trước năm học mới, phụ huynh chủ động biện pháp phòng ngừa

Môi trường dễ lây lan tay chân miệng, Covid-19 và các bệnh qua đường hô hấp

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số ca mắc Covid-19 đang có xu hướng tăng trong những tuần gần đây.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, số trẻ mắc Covid-19 đến khám và nhập viện tăng đáng kể so với giai đoạn trước. Các bác sĩ điều trị cho biết, lứa tuổi hay gặp nhất vẫn là các trẻ mẫu giáo, nhà trẻ vì những trẻ này có sự tiếp xúc gần nhiều hơn, là cơ hội để cho dễ virus lây lan hơn.

Chuyên gia dịch tễ nhận định, với biến thể của Covid-19 đợt này, các cái biểu hiện lâm sàng thường nhẹ hơn, với các triệu chứng chính là: sốt, ho, đau họng, sổ mũi, mệt mỏi. Một số trẻ có các vấn đề về đường tiêu hóa như nôn, tiêu chảy; ít gặp các trường hợp có triệu chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp… Tuy nhiên với những đối tượng nguy cơ cao như trẻ nhỏ hoặc trẻ có các bệnh nền, bệnh lý khác kèm theo thì vẫn phải theo dõi sát.

Đáng chú ý, các triệu chứng ban đầu của bệnh dễ nhầm lẫn với cảm cúm, viêm họng hoặc nhiễm virus thông thường. Chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng giống cúm như: sốt, ho, mệt mỏi… nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xét nghiệm khi cần thiết.

Tay chân miệng là bệnh dễ lây lan trong môi trường trường học. Ảnh: CDC Đà Nẵng

Bên cạnh Covid-19, một dịch bệnh lây lan nhanh trong môi trường trường học, gây lo ngại với phụ huynh là tay chân miệng. TP.HCM là địa phương có số ca mắc hàng đầu cả nước. Từ ngày 3/8 - 9/8, ghi nhận 971 trường hợp.

ThS.BS Lê Thanh Khôi - Phó Giám đốc y khoa, trực thuộc Hội đồng y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ: "Dấu hiệu tay chân miệng dễ bị bỏ qua nhất là thay đổi hành vi. Theo hướng dẫn Bộ Y tế, giật mình chới với là một trong những dấu hiệu cần tái khám ngay, đặc biệt khi xuất hiện lặp lại, đi kèm sốt cao hoặc nôn nhiều… Quan trọng nhất là đưa trẻ đi khám để được phân độ. Phụ huynh không nên tự kết luận "nhẹ thôi" vì tay chân miệng không đánh giá mức độ nặng chỉ bằng số lượng nốt ban."

Ngoài ra, thời điểm này cũng có một số dịch bệnh khác lưu hành như: cúm, virus RSV, não mô cầu... cũng đang được ghi nhận tăng số ca mắc, ca nhập viện tại các cơ sở y tế. Theo chuyên gia y tế, các loại virus này đều gây bệnh về đường hô hấp và có những đặc trưng riêng. Tuy nhiên, chúng có các triệu chứng chồng lấp nên khá khó để tự phân biệt, trừ khi có xét nghiệm xác định.

Cao điểm sốt xuất huyết ở nhiều địa phương

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), đến tuần thứ 32, tổng số trường hợp sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm là hơn 25.700 ca.

Tại Hà Nội cũng đang cảnh báo gia tăng dịch sốt xuất huyết. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, tính đến ngày 5/8, toàn thành phố đã ghi nhận 1.259 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Hàng trăm ca mắc/tuần, nhiều địa phương có số ca mắc tăng cho thấy dịch bệnh đang bước vào giai đoạn cao điểm và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng nếu không được kiểm soát quyết liệt.

Theo ngành y tế, trẻ nhỏ là đối tượng nguy cơ dễ mắc và trở nặng các bệnh lây truyền nguy hiểm như: sốt xuất huyết, não mô cầu, cúm, tay chân miệng… Ảnh: H.Khánh

Đáng chú ý, theo ghi nhận ở các bệnh viện chuyên khoa nhi tuyến cuối, những ngày gần đây cũng đã xuất hiện nhiều ca bệnh sốt xuất huyết biến chứng nguy hiểm tính mạng như: suy hô hấp, rối loạn đông máu, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan mức độ nặng… gây nhiều khó khăn trong điều trị.

Nguy hiểm hơn, theo bác sĩ đầu ngành, nhiều người vẫn nghĩ sốt xuất huyết chỉ là một bệnh nhẹ giống như cảm cúm thông thường, có thể điều trị và tự khỏi mà không cần đến bệnh viện. Chính sự chủ quan này khiến không ít phụ huynh áp dụng những cách xử lý sai lầm tại nhà như: sử dụng Paracetamol quá liều dẫn đến suy gan cấp, tự ý dùng Ibuprofen làm tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nặng, hoặc tự truyền dịch khi không có chỉ định và theo dõi của bác sĩ, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, việc áp dụng các biện pháp dân gian như cạo gió, cắt lể cũng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng tại chỗ, khiến tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

ThS.BS Lê Thanh Khôi cho biết, mùa mưa là thời điểm muỗi vằn sinh sôi nảy nở, gây bệnh sốt xuất huyết tấn công trẻ em cũng như người lớn. Song song việc theo dõi sức khỏe, phụ huynh nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt lăng quăng, loại bỏ các dụng cụ chứa nước đọng, ngủ màn, phòng chống muỗi đốt và tiêm vắc xin phòng sốt xuất huyết để giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như các biến chứng nguy hiểm.

Chủ động phòng bệnh cho trẻ trước nguy cơ "dịch chồng dịch"

Trước nguy cơ nhiều bệnh truyền nhiễm lưu hành cùng lúc, ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. ThS.BS Lê Thanh Khôi lưu ý, bên cạnh chú ý rửa tay thường xuyên, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ, thực hiện nguyên tắc 3 sạch, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, diệt muỗi, lăng quăng… thì tiêm chủng là giải pháp phòng bệnh chủ động, bảo vệ hiệu quả cho trẻ và gia đình trong thời điểm "dịch chồng dịch".

Bác sĩ cho biết, hiện ở Việt Nam đã có vắc xin phòng sốt xuất huyết dành cho người từ 4 tuổi trở lên; đạt hiệu quả bảo vệ hơn 80% đối với nguy cơ mắc bệnh và trên 90% trong việc giảm nguy cơ nhập viện và mắc bệnh nặng.

Với bệnh cúm, vắc xin có thể phòng các thể nhẹ và nặng của cúm. Chuyên gia lưu ý, để bảo vệ sức khỏe cá nhân, đặc biệt đối với những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền, nên thực hiện càng sớm càng tốt.

Chuyên gia y tế khuyến cáo, trước diễn biến "dịch chồng dịch", nên tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch để tăng cường lá chắn bảo vệ sức khỏe. Ảnh: H.Khánh

Với tay chân miệng, Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin phòng tay chân miệng, phòng ngừa các biến chứng nặng do virus EV71. Động thái này được kỳ vọng mở ra cơ hội phòng bệnh chủ động, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và tránh quá tải y tế khi cao điểm dịch.

Ghi nhận tại Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, toàn hệ thống đã có đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: sốt xuất huyết, não mô cầu, cúm, phế cầu, RSV, viêm não Nhật Bản, thuỷ đậu...

Đại diện đơn vị cho biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhu cầu tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh tại các trung tâm đang gia tăng rõ rệt trong thời gian gần đây. Các gia đình không chỉ quan tâm đến việc tiêm phòng cho trẻ nhỏ mà còn chủ động bảo vệ sức khỏe cho các thành viên khác. Điều này cho thấy người dân ngày càng nâng cao ý thức và chủ động hơn trong việc phòng bệnh.