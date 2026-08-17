Nguyên Đại sứ Palestine nói lời đặc biệt sau ca phẫu thuật tại Việt Nam

Ông Saadi M.H. Salama (65 tuổi) bị tai nạn sinh hoạt cách đây hơn 2 tháng, dẫn đến chấn thương khớp gối phải. Cơn đau kéo dài khiến việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của ông bị ảnh hưởng.

Qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác định người bệnh bị rách sụn chêm trong khớp gối phải. Sau khi được tư vấn cụ thể về tình trạng tổn thương cũng như phương án điều trị, người bệnh lựa chọn phẫu thuật tại Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau khi đánh giá toàn diện tình trạng khớp gối, ê-kíp phẫu thuật quyết định lựa chọn phương pháp nội soi để xử trí tổn thương sụn chêm.

Với phẫu thuật nội soi khớp gối, bác sĩ có thể quan sát trực tiếp các cấu trúc bên trong khớp, đánh giá chính xác tổn thương và xử trí thông qua những đường vào rất nhỏ. Trường hợp này, các đường vào khớp chỉ khoảng 0,5 cm.

nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam quyết định chọn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian ngắn. Sau mổ, người bệnh tỉnh táo, sức khỏe ổn định, có thể ngồi dậy và bắt đầu tập vận động khớp gối ngay trong ngày.

“Tôi sẽ luôn ghi nhớ sự quan tâm, chăm sóc của các bác sĩ và nhân viên y tế. Các bạn đã tạo cho tôi một môi trường và bầu không khí thoải mái trong suốt quá trình điều trị tại đây”, nguyên Đại sứ Palestine tại Việt Nam chia sẻ.

Ông biết đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức từ những năm 1980, thời điểm sang Việt Nam với tư cách lưu học sinh Palestine. Sau nhiều năm gắn bó với Việt Nam, ông vẫn quan tâm đến sự phát triển của ngành y tế Việt Nam, đặc biệt là Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Người bệnh quốc tế chủ động tới Việt Nam điều trị

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh - Chủ tịch Hội Chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, những năm gần đây, người bệnh quốc tế đến Việt Nam không còn chủ yếu là các trường hợp cấp cứu do tai nạn trong quá trình du lịch hay sinh sống. Ngày càng có nhiều người chủ động tìm hiểu, lựa chọn cơ sở y tế, thăm khám, chẩn đoán và lên kế hoạch điều trị tại Việt Nam.

Nguyên Đại sứ Palestine ấn tượng sau ca phẫu thuật tại Việt Nam

Nhóm người bệnh cũng ngày càng đa dạng, từ khách du lịch, chuyên gia nước ngoài, các đoàn ngoại giao đến những người chủ động lựa chọn Việt Nam để chăm sóc sức khỏe.

“Điều đó cho thấy chúng ta đang chuyển từ thế bị động tiếp nhận người bệnh quốc tế sang chủ động thu hút và phục vụ người bệnh quốc tế”, PGS Nguyễn Mạnh Khánh, nhận định.

Theo TS Khánh, chất lượng chuyên môn là nền tảng quan trọng tạo dựng niềm tin. Bên cạnh kỹ thuật và tay nghề của đội ngũ y tế, sự tận tâm trong chăm sóc, hỗ trợ dinh dưỡng, phục hồi chức năng, cùng thời gian điều trị và chi phí hợp lý cũng là những yếu tố được người bệnh quốc tế đánh giá cao.

“Với nhiều trường hợp, thời gian từ thăm khám, chẩn đoán, tư vấn đến phẫu thuật được rút ngắn đáng kể. Như trường hợp này, người bệnh đến khám, được chẩn đoán và sau khi tư vấn đã quyết định phẫu thuật ngay ngày hôm sau”, bác sĩ chia sẻ.

Những lợi thế này không chỉ góp phần củng cố niềm tin của người bệnh mà còn mở ra tiềm năng phát triển khám, chữa bệnh kết hợp du lịch y tế, đưa y tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế.