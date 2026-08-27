Miền Bắc sắp đón đợt mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/8), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm 29/8-1/9 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau mưa có xu hướng giảm.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 27 và ngày 28/8

Thời tiết Hà NộCó lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 26-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Nam có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 20-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.