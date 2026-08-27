Khởi tố chủ cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Phước

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước (trú tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước

Trước đó, giữa tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do Nguyễn Văn Phước làm chủ tại thôn Mẫn Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ nhiều loại máy móc (máy tính, máy ép, máy cắt đề can, máy may…) dùng để in ấn, dập, may các nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng và hơn 1.000 sản phẩm quần áo các loại, tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa này có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như: Lacoste, Louis Vuitton, Dior, Nike, Adidas, Burberry, Gucci.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 07/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Ngày 14/8/2026, Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Phước.

Cơ sở kinh doanh Nguyễn Văn Phước

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Phước khai nhận đã đặt cắt may các sản phẩm quần áo trơn chưa gắn nhãn mác của các cơ sở trên địa bàn mang về cơ sở, sau đó sử dụng máy móc in ấn, dập, may nhãn của các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam nên các phôi sản phẩm là quần áo trơn chưa gắn nhãn mác để bán cho khách có nhu cầu. Toàn bộ sản phẩm hàng hoá đều không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Dù biết rõ số quần áo trên được in, dập nhãn mác giả mạo các thương hiệu nổi tiếng và bản thân không được các chủ sở hữu ủy quyền hay cho phép kinh doanh, nhưng vì lợi nhuận Nguyễn Văn Phước đã tự ý thực hiện hành vi vi phạm để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an cảnh báo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cẩn trọng khi mua sắm hàng hóa. Người tiêu dùng nên lựa chọn các cơ sở kinh doanh uy tín, đại lý được ủy quyền chính thức để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.