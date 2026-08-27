Bảo vệ khu đô thị Louis Hoàng Mai khai đánh shipper vì 'nói trống không'

Lê Xuân Việt.

Liên quan đến vụ việc nam shipper bị bảo vệ khu đô thị Louis Hoàng Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) hành hung, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng hơn 9h ngày 25/8, anh P. điều khiển xe máy điện vào Khu đô thị Louis City để lấy đơn hàng.

Tuy nhiên do đi nhầm làn đường nên giữa anh P. với ông N.T.A (nhân viên bảo vệ tại khu vực cổng số 1, khu đô thị Louis Hoàng Mai) có nói chuyện với nhau.

Lúc này Lê Xuân Việt cho rằng anh P. có thái độ “nói trống không” nên bực tức và đánh anh P. tới tấp. Khi anh P. ngã ra đường, Việt vẫn đạp, đá vào vùng mặt nạn nhân. Một lúc sau, Việt quay trở về khu vực làm việc, còn anh P. cũng rời khỏi hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã tổ chức xác minh, kiểm tra tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Xuân Việt thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.

Theo cơ quan chức năng, kết luận giám định sơ bộ của Trung tâm Giám định pháp y Quốc Gia, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh P. là 0%.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.