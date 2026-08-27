Bắt khẩn cấp bảo vệ khu đô thị Lê Xuân Việt SN 1988

Ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 25/8/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập người liên quan đến trụ sở để làm việc.

Cùng ngày, Công an phường Hoàng Mai tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003), là tài xế xe ôm công nghệ, về việc bị hành hung trong vụ việc nêu trên.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Lê Xuân Việt; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.