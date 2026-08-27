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Nhiều điểm mới về nghĩa vụ quân sự sẽ chính thức áp dụng từ ngày 1/9 tới đây

| | Xã hội

Ngày 23/8/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 09 luật về quân sự, quốc phòng; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Trong đó, nhiều quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm công bằng, minh bạch trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc bổ sung, làm rõ các hành vi được xem là trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo quy định mới, công dân không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển, quyết định gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ hoặc các quyết định, mệnh lệnh liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng khi thuộc diện thực hiện sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Những điểm mới về nghĩa vụ quân sự (Ảnh: Công an Cà Mau).

Bên cạnh đó, Luật bổ sung quy định nghiêm cấm các hành vi gian dối trong đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Việc mở rộng các hành vi bị nghiêm cấm nhằm ngăn chặn tình trạng cố tình khai báo không trung thực, làm sai lệch thông tin hoặc tìm cách né tránh nghĩa vụ quân sự ngay từ những khâu đầu của quá trình tuyển chọn.

Để bảo đảm quyền lợi của công dân, Luật cũng quy định người tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám hoặc kiểm tra sức khỏe được bảo đảm các chế độ theo quy định. Đối với công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thời gian tham gia các hoạt động nêu trên vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp hiện có; đồng thời được thanh toán các khoản chi phí theo quy định.

Những sửa đổi, bổ sung lần này tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân đối với Tổ quốc. Mỗi thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự cần chủ động tìm hiểu các quy định mới của pháp luật, chấp hành nghiêm việc đăng ký, sơ tuyển, khám sức khỏe và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không thực hiện các hành vi gian dối hoặc trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Cơ quan công an khuyến cáo các gia đình và thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường xuyên theo dõi thông báo của cơ quan chức năng, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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