CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ 27/8/2026

Cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn

Bắt đầu từ ngày 27/8/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là vi phạm.

Còn theo Nghị định 168/2024-NĐ/CP, mức phạt dành cho hành vi không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm) là từ 4.000.000 đồng - 6.000.000 đồng, đồng thời trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu gây tai nạn giao thông, mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân – Nghi Sơn xảy ra 8 vụ TNGT do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng.

Điển hình, mới đây vào khoảng 12h10' ngày 19/7/2026, tại Km 279+500 cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ 45, thuộc phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình, ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX, kéo rơ-moóc BKS 86R-010.XX đã va chạm vào đuôi ô tô BKS 89C-222.XX. Sau va chạm, xe đầu kéo 86H-038.XX tiếp tục va chạm với ô tô BKS 30H-887.XX, đâm qua giải phân cách giữa đường. Xe 89C-222xx bị đẩy về phía trước, tiếp tục va chạm liên hoàn với 7 ô tô khác.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, 11 ô tô bị hư hỏng; thiệt hại tài sản khoảng 650 triệu đồng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do người điều khiển ô tô đầu kéo BKS 86H-038.XX không giữ khoảng cách an toàn, dẫn đến va chạm và tai nạn liên hoàn.