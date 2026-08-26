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Cục CSGT thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8.

Theo thông tin được đăng tải trên trang Fanpage của Cục CSGT, bắt đầu từ ngày 27/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đường sắt, Cục CSGT sẽ chính thức xử phạt các tài xế vi phạm lỗi "Không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước" trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn.

Theo thống kê từ Cục CSGT, có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không giữ khoảng cách an toàn - dẫn đến các vụ tai nạn dồn toa hàng loạt vô cùng thảm khốc.

Chính vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông xác định "Để phòng ngừa tai nạn triệt để thì cần phải chấp hành nghiêm quy định về giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc, ngay từ khi nguy cơ chưa biến thành hậu quả!"

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường ứng dụng tối đa hệ thống camera giám sát thông minh và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tập trung kiểm soát, phạt nguội cũng như xử phạt trực tiếp hành vi vi phạm.

Quy định về khoảng cách an toàn

Theo quy định hiện hành, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau:

Khi tốc độ phương tiện lưu hành V = 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 35m; 60 km/h < V ≤ 80 km/h khoảng cách tối thiểu là 55m, 80 km/h < V ≤ 100 km/h khoảng cách tối thiểu là 70m, 100 km/h < V ≤ 120 km/h khoảng cách tối thiểu là 100m.

Như vậy, nếu trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60km/h thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55m sẽ bị tính là VI PHẠM!

Trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao, hoặc ùn tắc do sự cố phía trước, người điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60 km/h phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Trong điều kiện trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi.

Mức phạt theo Nghị định 168

Tài xế không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm): Phạt tiền từ 4.000.000đ - 6.000.000đ + Trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Nếu gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000đ - 22.000.000đ + Trừ 10 điểm Giấy phép lái xe.

Theo Duy Anh

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