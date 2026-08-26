Đăng ký gần 3,7 tỷ USD vào Việt Nam trong 7 tháng, các doanh nghiệp từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới được Thủ tướng gợi mở loạt lĩnh vực hợp tác

Cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ cùng đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu trong 6 lĩnh vực gồm chế biến, chế tạo; năng lượng; cơ sở hạ tầng; nông nghiệp công nghệ cao; viễn thông, chuyển đổi số và tài chính, ngân hàng.

Sẽ có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư tại Việt Nam thời gian tới

Theo Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ, các doanh nghiệp Trung Quốc dự cuộc gặp đều là những doanh nghiệp đầu ngành tiêu biểu. Ông cho rằng, trong kỷ nguyên mới, Việt Nam sẽ đạt được những bước phát triển ngày càng lớn mạnh. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới chắc chắn sẽ có ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư và phát triển tại Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đang ngày càng được cải thiện, đặc biệt sau quá trình sắp xếp bộ máy, làm rõ trách nhiệm và tinh gọn quy trình xử lý công việc.

Các doanh nghiệp khẳng định Việt Nam đang trở thành thị trường ngày càng quan trọng, đồng thời thông tin về kế hoạch mở rộng đầu tư và những dự án hợp tác mới trong thời gian tới.

Ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực đường sắt, AI, bán dẫn và năng lượng sạch...

Phát biểu tại buổi làm việc, ghi nhận quyết tâm tiếp tục đầu tư, mở rộng hoạt động và gắn bó lâu dài với Việt Nam của các doanh nghiệp Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị đã nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình phát triển đất nước, phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu tăng trưởng hai con số trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động làm nền tảng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đặt ra cách tiếp cận mới, đồng thời xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đang phát triển rất tích cực, ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu. Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Hai bên đang tích cực triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước; thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.

Nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, các Tuyên bố chung giữa hai nước đã xác định nhiều định hướng hợp tác quan trọng, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất và kinh doanh lâu dài; nâng cao chất lượng dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tạo sức lan tỏa lớn hơn đối với nền kinh tế.

"Với tiềm năng, thế mạnh, tính bổ trợ của hai nền kinh tế và những định hướng mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất, dư địa hợp tác hai nước còn rất lớn. Giai đoạn mới không chỉ đặt vấn đề hợp tác, đầu tư "nhiều hơn" mà phải "tốt hơn", "chất lượng hơn" và "hiệu quả, thực chất hơn"", Thủ tướng cho hay.﻿

Theo đó, ﻿Thủ tướng mong các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục xác định Việt Nam là địa bàn đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài; tăng cường đầu tư với chất lượng cao hơn, công nghệ tiên tiến hơn và sức lan tỏa lớn hơn; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn tiềm năng, thế mạnh và tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Những lĩnh vực được ưu tiên gồm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, đường sắt đô thị, logistics, cửa khẩu thông minh; năng lượng sạch; chế biến, chế tạo hiện đại; kinh tế số, AI, bán dẫn, 5G, dữ liệu lớn và các ngành công nghiệp mới.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Trung Quốc chuyển mạnh đầu tư sang chất lượng, công nghệ, giá trị gia tăng và sức lan tỏa cao; đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng, nâng cao tỷ lệ nội địa; chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực thực chất; đầu tư theo tiêu chuẩn xanh, bền vững; hoạt động với tầm nhìn dài hạn, chăm lo đời sống, quyền lợi chính đáng của người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Theo người đứng đầu Chính phủ, mỗi dự án cần vừa bảo đảm hiệu quả cho nhà đầu tư, vừa đóng góp cho năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, việc làm, ngân sách và sự phát triển của doanh nghiệp trong nước.

Đối với các dự án quy mô lớn, nhà đầu tư cần đưa vào Việt Nam công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý và những giải pháp có khả năng cạnh tranh quốc tế, qua đó tạo ra các công trình, sản phẩm chất lượng cao và trở thành dấu ấn mới trong hợp tác hai nước.

Đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc tiêu biểu trong 6 lĩnh vực. Ảnh: VGP

Hợp tác sẽ chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng cơ bản đồng tình và chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương tập trung xử lý 44 kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp Trung Quốc thuộc 6 nhóm lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính được giao xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý nhanh các khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Trung Quốc.

Các bộ, ngành và địa phương phải chủ động hướng dẫn, giải quyết thực chất và trả lời rõ ràng từng kiến nghị. Tinh thần được Thủ tướng nêu là vấn đề đã rõ phải xử lý ngay; vấn đề chưa rõ cần cùng doanh nghiệp làm rõ; nội dung thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm giải quyết triệt để.

Với những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan, cần xác định rõ đơn vị chủ trì, thời hạn xử lý, trách nhiệm và kết quả. Trường hợp vượt thẩm quyền, cơ quan liên quan phải kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng và đề xuất phương án cụ thể.

Kết quả giải quyết kiến nghị sẽ được gửi tới Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam và các doanh nghiệp rà soát, đánh giá. Những kiến nghị chưa được giải quyết sẽ tiếp tục được tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng nhấn mạnh định hướng hợp tác trong giai đoạn mới là chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng; từ gia công, lắp ráp sang công nghệ và đổi mới sáng tạo; từ các dự án riêng lẻ sang chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng và hệ sinh thái liên kết ổn định, lâu dài.

Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục lắng nghe, đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thành công và bền vững tại Việt Nam.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 184,3 tỷ USD, tăng 35,1%; tổng vốn đăng ký tại Việt Nam của nhà đầu tư Trung Quốc đạt gần 3,7 tỷ USD, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới với khoảng 850 dự án. Lũy kế đến cuối tháng 7/2026, có hơn 7.000 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký gần 37 tỷ USD, tập trung ngày càng nhiều vào chế biến, chế tạo, hạ tầng, năng lượng, điện tử và công nghệ.



