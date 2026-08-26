Một nhà máy lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất thế giới đặt tại Việt Nam

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Năm 2006, Intel khởi công xây dựng nhà máy tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP). Đến ngày 29/10/2010, Intel chính thức khánh thành nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại đây, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình đầu tư của tập đoàn công nghệ Mỹ tại Việt Nam.

Sau hai thập kỷ, Intel Products Việt Nam (IPV) đã trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, tạo việc làm cho khoảng 6.500 lao động trong lĩnh vực công nghệ cao. Từ mức đầu tư ban đầu 1,5 tỷ USD, Intel đã nâng tổng vốn đầu tư cam kết tại Việt Nam lên 4,1 tỷ USD.

Trong suốt thời gian hoạt động, IPV đã xuất xưởng hơn 4 tỷ đơn vị sản phẩm phục vụ thị trường toàn cầu, đóng góp hơn 110 tỷ USD giá trị xuất khẩu. Riêng năm 2025, giá trị xuất khẩu của nhà máy đạt khoảng 11,67 tỷ USD, tương đương 57% tổng kim ngạch xuất khẩu của Khu Công nghệ cao TP.HCM và khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn thành phố. Năm 2026, doanh nghiệp đang hướng tới cột mốc xuất khẩu khoảng 14,6 tỷ USD.

Trong suốt hai thập kỷ qua, IPV đã góp phần đào tạo và phát triển gần 10.000 kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật và nhà lãnh đạo người Việt, đồng thời tạo điều kiện cho hơn 600 nhà cung cấp nội địa đạt chuẩn tham gia vào chuỗi sản xuất tiên tiến. Không dừng lại ở đó, Intel còn hỗ trợ các đối tác này áp dụng những tiêu chuẩn toàn cầu về đổi mới sáng tạo, chất lượng và năng lực vận hành.

Là một trong những dự án FDI công nghệ cao quy mô lớn tại Việt Nam, sự hiện diện của Intel còn được xem là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp điện tử và bán dẫn trong nước. Thông qua mạng lưới nhà cung cấp, logistics và các đối tác địa phương, hoạt động của IPV tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy.

Sau 20 năm Intel hiện diện tại Việt Nam, ngành bán dẫn trong nước cũng đã hình thành một nền tảng đáng kể. Thị trường bán dẫn Việt Nam hiện có quy mô trên 21 tỷ USD, thu hút hơn 14 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài với hơn 240 dự án; cả nước đã hình thành khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch cùng đội ngũ 5.000-7.000 kỹ sư thiết kế, trong đó có nhiều kỹ sư trình độ cao.

Vào ngày 12/6, tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (2006-2026) của Công ty Intel Products Việt Nam (IPV), đánh giá về chặng đường này, Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận những đóng góp của Intel Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Những con số ấn tượng đó không đơn thuần là thành tích kinh tế, mà còn là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự tin tưởng và cam kết gắn bó lâu dài giữa Tập đoàn Intel và TP.HCM", Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định chính quyền thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, chủ động tháo gỡ các vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để Intel Việt Nam mở rộng hoạt động, qua đó đưa TP.HCM trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong mạng lưới công nghệ toàn cầu của tập đoàn.

Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ: “Chính quyền Thành phố trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Ban Lãnh đạo Intel trong thời gian qua. Thông qua việc tài trợ các trang thiết bị hiện đại cho SHTP cũng như đóng vai trò cầu nối hiệu quả, đưa Thành phố tiếp cận sâu rộng với mạng lưới các doanh nghiệp uy tín tại Hoa Kỳ. Đây là những minh chứng sống động cho thấy mối quan hệ không chỉ dừng lại ở góc độ đầu tư, mà đã nâng tầm thành đối tác chiến lược toàn diện, cùng chia sẻ tầm nhìn, phát triển tương lai”.