Tỉnh sắp lên TP trực thuộc Trung ương chuẩn bị khởi công, khánh thành 24 dự án tổng vốn gần 47.000 tỷ đồng

Tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Internet)

Quảng Ninh khởi công, khánh thành 24 dự án có tổng vốn gần 47.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày 27/8, toàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công, khánh thành 24 dự án, công trình cấp tỉnh, với tổng vốn đầu tư khoảng 46.816 tỷ đồng.

Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Xây dựng đề cập tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ diễn ra chiều 25/8, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh ngày 26/8 cho biết, nhiều công trình, dự án quan trọng sẽ được khởi công như Khu công nghiệp Đông Triều, Quảng Yên, An Hưng Quảng Ninh, Bắc Sân bay Vân Đồn, VSIP, cụm công nghiệp Hải Yên, Quảng Đức…

Việc khởi công các dự án này kỳ vọng sẽ mở ra dư địa phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến với địa bàn, tạo tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.

Tiêu biểu là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp tại khu vực Đông Bắc sân bay Vân Đồn, do CTCP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Quang Ngân làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.578 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất là 347,79ha, triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (202,68ha) hoàn thành trong 36 tháng kể từ khi giao đất; giai đoạn 2 (145,11ha) hoàn thành trong 18 tháng kể từ ngày giao đất.

Ngoài ra, dự án khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh cũng đã được phường Uông Bí chuẩn bị các điều kiện tổ chức khởi công. Theo quy hoạch, công trình có quy mô khoảng 360,81ha, trong đó diện tích khu công nghiệp 323,35ha.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp đa ngành, hiện đại, ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp sạch và thân thiện với môi trường như sản xuất linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, thiết bị năng lượng tái tạo, cơ khí chế tạo, thiết bị điện và y dược.

Khu công nghiệp An Hưng Quảng Ninh được kỳ vọng trở thành một trong những động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ninh, tạo mặt bằng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

Ở khu vực vùng cao, biên giới, Quảng Ninh sẽ tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Đức (tại xã Quảng Đức) do CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp Green Park làm chủ đầu tư.

Cụm công nghiệp có quy mô 69,44ha, tổng vốn đầu tư hơn 520 tỷ đồng. Dự án hướng tới thu hút các cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp, chế biến, chế tạo; đồng thời tạo quỹ đất phục vụ di dời các cơ sở không phù hợp quy hoạch, được kỳ vọng tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.