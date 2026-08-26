Thăm TP Việt Nam có sản vật top 1 TG, lãnh đạo nước châu Phi muốn hợp tác chinh phục thị trường 2,5 tỷ dân

Chiều 25/8, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi làm trưởng đoàn đã có buổi thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho biết, một trong những nhiệm vụ chính của quốc gia là gia tăng năng lực sản xuất nông sản và chế biến sản phẩm có chất lượng cao. Đáng chú ý, mục tiêu trước mắt là đảm bảo được an ninh lương thực, sau đó là hướng đến xuất khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà cho biết, Việt Nam và Bờ Biển Ngà là hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng. Trong đó, có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào của cả hai nước.

Trên thực tế, Bờ Biển Ngà hiện là quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, sản xuất hạt điều hàng đầu thế giới và đứng thứ hai thế giới về sản xuất cao su. Đồng thời, Bờ Biển Ngà cũng là quốc gia xuất khẩu và sản xuất nhiều loại cà phê, các loại trái cây như dứa, xoài và nhiều loại hoa quả, rau củ khác.

Đáng chú ý, về mặt tiêu thụ gạo, Bờ Biển Ngà ghi nhận tiêu thụ từ 3 - 5 triệu tấn/năm, nhưng năng lực sản xuất chỉ đáp ứng được một phần trong số đó, tương ứng chỉ từ 1,5 - 2 triệu tấn. Tuy nhiên, nếu xét về tiềm năng thổ nhưỡng cũng như về khí hậu, Bờ Biển Ngà có thể sản xuất đạt sản lượng cao hơn gấp nhiều lần so với hiện tại.

Về mặt tiêu thụ cá, Bờ Biển Ngà là quốc gia có từ 50 - 60% số lượng cá phải nhập khẩu từ bên ngoài vào, trong đó có cá tra và cá basa.

Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ nông sản ở Bờ Biển Ngà được đánh giá khá cao, khi châu Phi được dự đoán dân số tăng và đạt khoảng 2,5 tỷ dân trong vòng 25 năm tới. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà hy vọng Việt Nam sẽ khẩn trương nắm bắt cơ hội hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà phân tích, dù có đầu ra cho các nông sản khác nhau, nhưng quốc gia ở Tây Phi vẫn chưa đảm bảo được công nghệ chế biến, nên chưa thể tạo ra các giá trị cao trong xuất khẩu.

Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi nhấn mạnh thành phố Cần Thơ là một trong những đối tác hàng đầu mà Bờ Biển Ngà mong muốn triển khai các dự án đầu tiên hợp tác về nông sản. Bởi vì TP Cần Thơ đã biết cách tận dụng triệt để các cái lợi thế về mặt tài nguyên, môi trường và tận dụng tốt các cái nguồn nhân lực hiện nay nhằm tạo ra các cái giá trị mới, thông qua nguồn nhân lực mà được đào tạo từ các trường đại học như Đại học Cần Thơ hay các viện nghiên cứu.

Cần Thơ muốn mở rộng giao thương nông sản, thủy sản với Bờ Biển Ngà

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, tại buổi làm việc, ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết thành phố đang tiến hành đẩy mạnh ứng đứng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và kiểm soát môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển thủy sản theo hướng xanh, bền vững, đồng thời gia tăng giá trị và đáp ứng tốt hơn những tiêu chuẩn của thị trường quốc tế.

Theo lãnh đạo TP, xuất phát từ thực tiễn phát triển, Cần Thơ nhận thấy rằng nông nghiệp trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu mà còn cần phát triển thành hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp. Trong đó, sản xuất gắn với chế biển, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ và thị trường.

Trên thực tế, Cần Thơ là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích khoảng 636 nghìn ha, dân số hơn 3,2 triệu người và khoảng 530 nghìn ha đất nông nghiệp. Thành phố có lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, hệ thống sông ngòi và nguồn nhân lực, do đó nông nghiệp vẫn là một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế TP. Trong đó, hai lĩnh vực được đặc biệt chú trọng là lúa gạo và thủy sản.

Về lúa gạo, tổng diện tích gieo trồng ở Cần Thơ là hơn 720 nghìn ha, sản lượng bình quân trên 4,7 triệu tấn/năm với 35 nhà máy chế biến xuất khẩu gạo hiện đại đạt chuẩn quốc tế. Đáng chú ý, các giống lúa đặc sản, gạo chất lượng cao chủ yếu như giống lúa ST25 đã đạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” 3 lần (năm 2019, 2023 và 2025).

Về thủy sản, Cần Thơ có tổng diện tích nuôi thủy sản 96.500 ha, 72 km đường bờ biển, đội tàu khai thác 785 chiếc, 2 cảng cá hiện đại và 95 nhà máy chế biến thủy đạt chuẩn quốc tế, hàng năm cung ứng tổng sản lượng thủy sản hơn 820.000 tấn. Thế mạnh của thành phố là các loài thủy sản nuôi như cá tra, tôm nước lợ và hải sản khai thác cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tặng quà lưu niệm đến ông Patrick Achi, Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà. Ảnh: Báo Cần Thơ

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Bờ Biển Ngà hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 2 tỷ USD. Trên tinh thần đó, thành phố mong muốn tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy xuất khẩu sang Bờ Biển Ngà và thị trường Tây Phi các sản phẩm có thế mạnh như gạo chất lượng cao, cá tra, tôm, trái cây và nông sản chế biến.

Ngoài ra, Cần Thơ sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp thành phố tìm hiểu, nhập khẩu và phân phối những sản phẩm, nguyên liệu có thế mạnh của Bờ Biển Ngà; qua đó, hình thành quan hệ thương mại hai chiều, bổ trợ và cùng có lợi.

Cùng với đó, Cần Thơ mong muốn tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và thúc đẩy đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị nông sản; đồng thời kết nối doanh nghiệp 2 bên trong các lĩnh vực chế biến sâu, kho lạnh, logistics và thương mại nông sản. Thành phố tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Bờ Biển Ngà tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Cần Thơ và ngược lại.

Về phía Bờ Biển Ngà, Chủ tịch Quốc hội Patrick Achi hoàn toàn đồng tình với các đề xuất của Bí thư Thành ủy Cần Thơ liên quan đến các trọng tâm trong hợp tác.