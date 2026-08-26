Việt Nam sở hữu một vòm thép lớn nhất ASEAN

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ngày 4/4/2025, Việt Nam đã nâng thành công hệ kết cấu thép mái trung tâm Nhà ga hành khách dự án xây dựng sân bay lớn nhất cả nước.

ACV cho biết, tổng khối lượng của riêng kết cấu mái thép là hơn 5.300 tấn. Phần mái có kết cấu vòm cong với diện tích gần 20.000m2, trong đó có một cánh vươn (cantilever) dài 41m nhô ra ngoài. Toàn bộ hệ kết cấu khổng lồ này được nâng lên bằng 56 thiết bị kích thủy lực chuyên dụng, mỗi chiếc có thể chịu tải từ 40 đến 330 tấn, giúp bảo đảm quá trình lắp dựng an toàn và chính xác.

Đặc biệt, hệ thống kích thủy lực hiện đại bậc nhất thế giới được sử dụng để nâng toàn bộ kết cấu thép khổng lồ này. Quá trình nâng được điều khiển bởi hệ thống trung tâm tự động, có phần mềm mô phỏng nâng thực tế ảo, kết hợp công nghệ quét 3D (3D scanning) và mô hình thông tin xây dựng (BIM). Độ chính xác kỹ thuật tại 258 điểm kết nối không được vượt quá 5mm, gần như tuyệt đối trong thi công hạ tầng quy mô lớn.

Hệ mái được chia thành nhiều module lớn để lắp ráp dưới mặt đất, sau đó nâng lên. Mỗi module phải được lắp ghép chính xác, đảm bảo không xảy ra biến dạng khi chịu lực trong quá trình nâng. Mái có cấu trúc cong, lượn sóng, với nhiều lớp xếp chồng, mô phỏng cánh sen, đòi hỏi mô hình hóa 3D chi tiết và tính toán chính xác để đảm bảo tính đồng bộ với kiến trúc tổng thể. Điều này không chỉ đòi hỏi tính thẩm mỹ cao mà còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của một sân bay quốc tế đạt tiêu chuẩn 4F theo Tổ chức Hàng không thế giới (ICAO).

Công tác kiểm soát các kích thước liên kết, dung sai biến dạng, sự giãn nở nhiệt được thực hiện chính xác tuyệt đối nhờ các thiết bị chuyên dụng. Việc nâng vòm thép không chỉ xây mái vòm, mà đang xây dựng một biểu tượng công nghệ và hiện đại hóa cho ngành hàng không Việt Nam.

Việc nâng hạ khối thép module nặng tới 5.330 tấn là kỷ lục trong lịch sử ngành xây dựng hàng không thế giới. Module kết cấu thép mái CEN này được đánh giá là một trong những module lớn nhất khu vực và thế giới, cả về trọng lượng lẫn độ phức tạp khi kết nối.