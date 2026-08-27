Công an Hà Nội tìm người tên Kim Thị Loan và Trương Như Khôi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tối 26/8/2026 cho biết đang xác minh nguồn tin về tội phạm trong 02 vụ việc và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan, gồm Trương Như Khôi và Kim Thị Loan.

Vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Kim Thị Loan (SN 1984; nơi thường trú: thôn 4, xã Hát Môn, Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Kim Thị Loan hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Kim Thị Loan.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Kim Thị Loan ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0912.641.486) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Trương Như Khôi (trái) và Kim Thị Loan - Ảnh: Công an Hà Nội

Vụ việc thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Như Khôi (SN 1973; nơi ĐKTT: 2b Ngõ 93 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trương Như Khôi hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Trương Như Khôi.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Trương Như Khôi ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0983.869.965) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.