Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội tìm người tên Kim Thị Loan và Trương Như Khôi

| | Xã hội

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Kim Thị Loan và Trương Như Khôi ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tối 26/8/2026 cho biết đang xác minh nguồn tin về tội phạm trong 02 vụ việc và đã ra quyết định truy tìm 02 người có liên quan, gồm Trương Như Khôi và Kim Thị Loan.

Vụ việc thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Kim Thị Loan (SN 1984; nơi thường trú: thôn 4, xã Hát Môn, Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Kim Thị Loan hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Kim Thị Loan.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Kim Thị Loan ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0912.641.486) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Trương Như Khôi (trái) và Kim Thị Loan - Ảnh: Công an Hà Nội

Vụ việc thứ hai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin về tội phạm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan đến Trương Như Khôi (SN 1973; nơi ĐKTT: 2b Ngõ 93 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Trương Như Khôi hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Trương Như Khôi.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Trương Như Khôi ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0983.869.965) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đến người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an thông báo đến người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau Nổi bật

Miền Bắc mưa to dịp nghỉ lễ 2/9

Miền Bắc mưa to dịp nghỉ lễ 2/9 Nổi bật

Đập tủ kính cướp vàng giữa ban ngày ở TPHCM

Đập tủ kính cướp vàng giữa ban ngày ở TPHCM

08:55 , 27/08/2026
Chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu

Chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu

08:40 , 27/08/2026
Cảnh tượng chưa từng có ở Nghệ An

Cảnh tượng chưa từng có ở Nghệ An

08:25 , 27/08/2026
Chặn xe mô tô lúc 2 giờ sáng, công an bắt giữ Phan Văn Nam SN 1995

Chặn xe mô tô lúc 2 giờ sáng, công an bắt giữ Phan Văn Nam SN 1995

07:18 , 27/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên