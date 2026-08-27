Cảnh tượng chưa từng có ở Nghệ An

Ngay sau khi trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan khép lại, khắp các ngã đường ở thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An﻿) như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Từ các tuyến phố trung tâm đến những khu dân cư, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và hòa vào dòng xe đổ về các tuyến đường lớn để chung vui chức vô địch﻿ của đội tuyển Việt Nam.