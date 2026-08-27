Cảnh tượng chưa từng có ở Nghệ An

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Theo Ngọc Tú |
27-08-2026 - 08:25 AM |
Xã hội
Hàng nghìn người dân hò reo, vẫy cờ ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Một đêm thức trắng đầy cảm xúc.
Ngay sau khi trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan khép lại, khắp các ngã đường ở thành phố Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Từ các tuyến phố trung tâm đến những khu dân cư, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và hòa vào dòng xe đổ về các tuyến đường lớn để chung vui chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.
Tại thành phố Vinh cũ, không khí ăn mừng diễn ra sôi động chưa từng có. Các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Trần Phú, Lê Hồng Phong… nhanh chóng ken đặc người và phương tiện.
Cờ đỏ sao vàng tung bay trên những dòng xe nối dài. Tiếng hò reo, tiếng còi xe và những câu hát mừng chiến thắng vang lên không ngớt.
Đặc biệt, khu vực vòng xuyến Phương Đông trở thành điểm tập trung đông người. Hàng nghìn người dân đổ về đây, tạo thành dòng người kéo dài trên các tuyến đường. Nhiều người khoác trên mình lá cờ Tổ quốc, tay cầm cờ hoặc giơ cao biểu ngữ, cùng nhau hô vang: “Việt Nam vô địch”.
Niềm vui chiến thắng khiến nhiều tuyến đường rơi vào cảnh ùn ứ. Các phương tiện di chuyển chậm giữa dòng người đông đúc, nhưng trên gương mặt mỗi người đều ánh lên sự phấn khởi.
Nhiều bạn trẻ mang theo nồi, vung hoà vào dòng người trên phố để hò reo, ăn mừng chiến thắng.
Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, trước khi trận đấu diễn ra, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tuyến đường, vòng xuyến, nút giao trọng điểm. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, hạn chế phương tiện đi vào một số tuyến phố trung tâm như Trường Thi, Hồ Tùng Mậu nhằm giảm nguy cơ ùn tắc.
Khi dòng người bắt đầu đổ ra đường, lực lượng công an tiếp tục có mặt tại các điểm nóng để hướng dẫn, phân luồng và bảo đảm người dân vui mừng chiến thắng trong trật tự, an toàn.
Dòng người nối dài, tiếng còi xe và tiếng hô “Việt Nam vô địch” vang lên giữa đêm. Một đêm thức trắng nhưng đầy cảm xúc, khi hàng nghìn người dân xứ Nghệ cùng hòa chung niềm tự hào với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh chụp chế độ 360).
Theo Ngọc Tú
Tiền Phong
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