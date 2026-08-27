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Công an thông báo đến người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

| | Xã hội

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào, người dân được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin, xác minh rõ người nhận và mục đích giao dịch.

Tin vào lời hứa về một món quà từ nước ngoài, một người dân ở xã Hạ Hòa (Phú Thọ) đã chuyển 25 triệu đồng theo yêu cầu của một người quen qua mạng xã hội để làm thủ tục “thông quan”.

May mắn, giao dịch được cán bộ ngân hàng phát hiện có dấu hiệu bất thường và phối hợp với Công an xã Hạ Hòa kịp thời cảnh báo, giúp người dân dừng chuyển tiền, tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hạ Hòa (Phú Thọ) phối hợp với Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hạ Hòa vừa kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng xã hội. Với thủ đoạn giả danh người nước ngoài gửi quà, sau đó yêu cầu người nhận chuyển tiền để làm thủ tục thông quan, các đối tượng đã khiến một người dân đứng trước nguy cơ mất 25 triệu đồng.

Tin nhắn đối tượng sử dụng để dụ nạn nhân chuyển tiền làm thủ tục nhận quà từ nước ngoài. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)

Nạn nhân là bà P.T.L., trú tại xã Hạ Hòa. Trước đó, thông qua mạng xã hội, một đối tượng chủ động làm quen và thông báo có quà từ nước ngoài gửi về Việt Nam cho bà L.

Để tạo lòng tin, đối tượng đưa ra nhiều thông tin về món quà, đồng thời yêu cầu bà L. chuyển tiền để thực hiện các thủ tục liên quan như thông quan, đóng thuế và các khoản phí nhận quà.

Tin tưởng những thông tin được cung cấp, bà L. đến Ngân hàng LPBank Chi nhánh Hạ Hòa để thực hiện giao dịch chuyển 25 triệu đồng theo hướng dẫn của đối tượng.

Trong quá trình giao dịch, nhận thấy nội dung chuyển tiền có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã chủ động trao đổi với Công an xã Hạ Hòa để phối hợp xác minh.

Qua kiểm tra, tuyên truyền và cảnh báo, lực lượng Công an đã giúp bà L. nhận diện những dấu hiệu bất thường trong vụ việc. Bà L. sau đó dừng giao dịch, không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, qua đó tránh được nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an xã Hạ Hòa, thủ đoạn giả danh người nước ngoài gửi quà rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để “đóng thuế”, “phí thông quan”, “phí nhận quà” không mới nhưng vẫn có thể khiến người dân mất cảnh giác.

Các đối tượng thường chủ động tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, từng bước tạo dựng mối quan hệ, sau đó thông báo về một món quà có giá trị đang được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Khi nạn nhân tin tưởng, đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều khoản phí và yêu cầu chuyển tiền để nhận quà.

Công an xã Hạ Hòa khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời đề nghị nhận quà, tiền hoặc hàng hóa từ người không quen biết qua mạng xã hội. Khi phát sinh yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục thông quan, đóng thuế hoặc nhận hàng, cần xác minh kỹ danh tính người gửi, nguồn gốc hàng hóa và tính hợp pháp của giao dịch.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, thông tin căn cước và các dữ liệu cá nhân cho người không rõ danh tính; không truy cập các đường link, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng do đối tượng lạ gửi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ tin nhắn, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, thông tin tài khoản ngân hàng và các tài liệu liên quan để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

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