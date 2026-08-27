Từ 1/9/2026, thêm chính sách hỗ trợ tới 2 triệu đồng cho những người làm công việc này

Từ tháng 9/2026, một nhóm người làm công việc đặc thù sẽ được hưởng thêm quyền lợi đáng chú ý theo chính sách mới.

Câu 1

Câu hỏi: Từ ngày 01/9/2026, tỉnh Lào Cai áp dụng chính sách hỗ trợ kinh phí cho nhóm đối tượng nào?

A. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã

B. Người giám định tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp ✔

C. Giáo viên công tác tại các trường học thuộc vùng đặc biệt khó khăn

D. Lực lượng công an xã bán chuyên trách và dân quân tự vệ

Giải thích: Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với người giám định tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2026. Đây là chính sách đặc thù của địa phương nhằm khích lệ, hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ thực hiện công tác giám định tư pháp – một lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác cao, chịu nhiều áp lực và có vai trò quan trọng trong hoạt động tố tụng. Các nhóm đối tượng khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này.

Đáp án đúng là: B. Người giám định tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp

Câu 2

Câu hỏi: Mức hỗ trợ hằng tháng cho giám định viên tư pháp và người giúp việc tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tâm pháp y tỉnh Lào Cai là bao nhiêu?

A. 1.000.000 đồng/tháng và 500.000 đồng/tháng

B. 1.500.000 đồng/tháng và 1.000.000 đồng/tháng

C. 2.500.000 đồng/tháng và 1.800.000 đồng/tháng

D. 2.000.000 đồng/tháng và 1.400.000 đồng/tháng ✔

Giải thích: Căn cứ Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai, giám định viên tư pháp làm việc tại Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y tỉnh được nhận mức hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/tháng. Trong khi đó, người giúp việc cho giám định viên tư pháp tại hai đơn vị này được hưởng mức hỗ trợ 1.400.000 đồng/người/tháng. Khoản kinh phí này được chi trả hằng tháng cùng thời điểm chi trả tiền lương, góp phần nâng cao đời sống và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đáp án đúng là: D. 2.000.000 đồng/tháng và 1.400.000 đồng/tháng

Căn cứ vào Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND ngày 11/8/2026 của HĐND Tỉnh Lào Cai quy định chính sách hỗ trợ người giám định tư pháp, người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có hiệu lực từ 01/9/2026. (Ảnh: Thư viện pháp luật)

Câu 3

Câu hỏi: Người giám định tư pháp thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh Lào Cai được nhận mức hỗ trợ theo vụ việc ra sao?

A. Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/vụ việc; tối đa 10.000.000 đồng/vụ việc nếu từ 06 người trở lên cùng tham gia ✔

B. Hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/vụ việc và không giới hạn tổng mức hỗ trợ cho mỗi vụ việc

C. Hỗ trợ 3.000.000 đồng/người/vụ việc; tối đa 15.000.000 đồng/vụ việc nếu từ 05 người trở lên tham gia

D. Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/vụ việc và cố định tối đa 8.000.000 đồng/vụ việc cho mọi tập thể

Giải thích: Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND quy định đối với người giám định tư pháp làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, chế độ hỗ trợ được tính theo vụ việc với mức 2.000.000 đồng/người/vụ việc. Để bảo đảm quản lý ngân sách hiệu quả và hợp lý, Nghị quyết cũng quy định khống chế trần kinh phí: trong trường hợp một vụ việc có từ 06 người giám định tư pháp trở lên cùng tham gia thực hiện thì tổng mức hỗ trợ tối đa cho cả tập thể không vượt quá 10.000.000 đồng/vụ việc.

Đáp án đúng là: A. Hỗ trợ 2.000.000 đồng/người/vụ việc; tối đa 10.000.000 đồng/vụ việc nếu từ 06 người trở lên cùng tham gia

Câu 4

Câu hỏi: Khoản hỗ trợ hằng tháng cho người làm công tác giám định tư pháp tại Lào Cai được quản lý và tính toán ra sao?

A. Được tính gộp vào tiền lương căn bản để trích đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng

B. Được dùng làm căn cứ tính đóng bảo hiểm y tế và tính phụ cấp thâm niên

C. Chi trả cùng kỳ lương, không dùng tính đóng/hưởng bảo hiểm và không làm căn cứ tính phụ cấp khác ✔

D. Khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả độc lập vào cuối năm

Giải thích: Theo Nghị quyết 28/2026/NQ-HĐND tỉnh Lào Cai, khoản hỗ trợ hằng tháng cho người giám định tư pháp và người giúp việc được chi trả cùng thời điểm chi trả tiền lương. Tuy nhiên, quy định nêu rõ khoản kinh phí hỗ trợ này hoàn toàn độc lập với thu nhập từ lương, không dùng để tính đóng hoặc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, khoản tiền này cũng không được áp dụng làm căn cứ để tính toán các loại chế độ hay phụ cấp phụ thuộc khác.

Đáp án đúng là: C. Chi trả cùng kỳ lương, không dùng tính đóng/hưởng bảo hiểm và không làm căn cứ tính phụ cấp khác

Câu 5

Câu hỏi: Theo Luật Giám định tư pháp 2025, người trực tiếp giúp việc giám định cần tối thiểu bao nhiêu năm kinh nghiệm để được bổ nhiệm làm giám định viên?

A. Từ đủ 01 năm trở lên

B. Từ đủ 03 năm trở lên ✔

C. Từ đủ 05 năm trở lên

D. Từ đủ 07 năm trở lên

Giải thích: Điều 10 Luật Giám định tư pháp 2025 quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp chung là công dân Việt Nam có phẩm chất đạo đức, trình độ đại học trở lên và có từ đủ 05 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên môn. Tuy nhiên, đối với trường hợp người đã trực tiếp làm công việc giúp việc trong hoạt động giám định tại các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần hoặc kỹ thuật hình sự, tiêu chuẩn về thời gian thực tế hoạt động chuyên môn được rút ngắn xuống còn từ đủ 03 năm trở lên.

Đáp án đúng là: B. Từ đủ 03 năm trở lên