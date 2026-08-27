Hà Nội cho phép thử nghiệm xe buýt tự lái, robot taxi, robot giao hàng

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát dự án “Thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh bao gồm xe buýt, robot taxi, robot dọn vệ sinh tự động, robot giao hàng” của Công ty cổ phần Phenikaa-X.

Dự án thử nghiệm có kiểm soát của Công ty cổ phần Phenikaa-X là dự án thử nghiệm nền tảng công nghệ phương tiện tự hành cấp độ cao trong khu vực giao thông có kiểm soát, gồm 4 nhóm phương tiện: xe buýt tự hành, robot taxi (robotaxi), xe/robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng.

Hệ thống thử nghiệm tích hợp các cấu phần công nghệ chính gồm LiDAR, camera, bản đồ số HD 2D/3D, định vị GPS độ chính xác cao và các thuật toán AI (SLAM, học máy, học sâu) và kích hoạt vận hành theo từng nhóm phương tiện, từng phương tiện cụ thể, từng tuyến đường, từng điều kiện vận hành và từng giai đoạn.

Thử nghiệm có kiểm soát xe buýt mini của Phenikaa-X trong khu vực riêng. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Theo quyết định, mục tiêu thử nghiệm nhằm kiểm chứng độ an toàn, độ tin cậy và tính sẵn sàng của xe tự hành trong điều kiện giao thông thực tế. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ đánh giá hiệu quả mô hình vận tải công cộng tự hành, trải nghiệm người dùng và khả năng tích hợp với hệ thống hiện có.

Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu, báo cáo khoa học và nền tảng phục vụ ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn xe tự hành tại Việt Nam. Việc thử nghiệm cũng hướng tới thúc đẩy nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Hà Nội cũng hướng đến mục tiêu hoàn thiện nền tảng công nghệ phương tiện tự hành do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình vận hành và mô hình quản lý phù hợp với điều kiện giao thông đô thị của Hà Nội.

Kết quả thử nghiệm là cơ sở để nghiên cứu phát triển các mô hình dịch vụ giao thông thông minh, xe buýt tự hành, robot taxi, logistics tự động trong khu vực có kiểm soát, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông xanh, giao thông kết nối và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) của Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, thời gian thử nghiệm 24 tháng kể từ ngày quyết định cho phép thử nghiệm có kiểm soát có hiệu lực thi hành.

Phạm vi thử nghiệm theo các tuyến đường cố định, có thiết lập bản đồ HD và hệ thống giám sát tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc và Trường đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hoà Lạc.