Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về công tác phòng, chống tin giả và các luồng thông tin sai sự thật trên phạm vi toàn quốc. Văn bản pháp lý quan trọng này sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2026, thiết lập hành lang quản lý chặt chẽ nhằm làm trong sạch không gian thông tin và bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Đa dạng hóa 5 kênh tiếp nhận phản ánh, tích hợp nền tảng số VNeID

Điểm nhấn nổi bật tại Nghị định số 328/2026/NĐ-CP là việc chuẩn hóa và đa dạng các phương thức tiếp nhận thông tin từ nhân dân. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 13 của Nghị định, công dân và các tổ chức khi phát hiện nội dung có dấu hiệu bịa đặt, sai lệch bản chất có thể chủ động báo tin, tố giác thông qua 5 hình thức linh hoạt:

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Ứng dụng định danh điện tử VNeID: Kể từ ngày 05/10/2026, VNeID chính thức trở thành công cụ số trực tiếp để mỗi cá nhân gửi kiến nghị, phản ánh các hành vi phát tán thông tin giả mạo đến cơ quan chức năng một cách nhanh chóng và bảo mật.

Cổng thông tin điện tử: Gửi dữ liệu qua hệ thống trang tin chính thức của các cơ quan, bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương.

Đường dây nóng chuyên trách: Kết nối trực tiếp qua tổng đài thoại của các đơn vị tiếp nhận.

Trực tiếp tại trụ sở: Gặp mặt và phản ánh tại cơ quan có thẩm quyền.

Văn bản giấy: Gửi đơn thư, tài liệu theo quy trình hành chính thông thường.

Phân luồng xử lý và trách nhiệm tiếp nhận của cơ quan chức năng

Nghị định cũng phân định rõ ràng cơ chế phân loại và quy trình giải quyết đối với từng nguồn tin được cung cấp:

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm hình sự: Các tin báo, tố giác liên quan đến hành vi nguy hiểm cho xã hội sẽ lập tức được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của Bộ luật Hình sự và các văn bản pháp luật liên quan.

Các trường hợp thông tin sai sự thật thông thường: Đối với các nguồn tin không thuộc diện đang được cơ quan khác thụ lý theo luật chuyên ngành, đơn vị có thẩm quyền sẽ áp dụng quy trình xử lý tin giả, tin sai sự thật theo đúng trình tự chuẩn hóa tại Nghị định.

Nghị định quy định rõ: Mọi cá nhân, cơ quan và tổ chức khi phát hiện nội dung sai sự thật đều có quyền và trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng. Song song đó, các đơn vị có thẩm quyền bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời nguồn tin theo đúng trình tự pháp lý.

Xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tố giác để vu khống, quấy rối

Nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng quyền phản ánh gây ảnh hưởng đến hoạt động công vụ hoặc xâm hại quyền lợi của người khác, Nghị định số 328/2026/NĐ-CP nhấn mạnh chế tài kiểm soát việc báo tin sai sự thật.

Mọi hành vi cố tình lợi dụng danh nghĩa báo tin, tố giác tin giả để thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Tiếp công dân (như vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự cá nhân hoặc gây rối trật tự công cộng) đều sẽ bị cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.