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Lệnh bắt bà chủ tiệm tạp hóa Nguyễn Thị Dung

| | Xã hội

Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thị Dung kinh doanh tiệm tạp hóa nhưng làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ.

Công an thành phố Đà Nẵng ngày 27/8/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Dung (sinh năm 1981, trú xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thị Dung kinh doanh tiệm tạp hóa nhưng làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều khoản nợ. Để có tiền trả các khoản vay, Dung bắt đầu vay, mượn tiền của nhiều người với nhiều lý do khác nhau như vay để kinh doanh, buôn bán; vay giúp người khác hoặc vay để cho người khác vay lại.

Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định, số tiền Dung vay chủ yếu được sử dụng để trả lãi và thanh toán một phần các khoản vay trước đó. Khi không còn khả năng thanh toán, Dung vẫn tiếp tục tìm cách vay, mượn tiền của nhiều người. Để tạo lòng tin, Dung đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về mục đích sử dụng tiền, qua đó khiến những người cho vay tin tưởng và giao tiền.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Dung - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Với phương thức, thủ đoạn trên, Dung đã vay, mượn tiền của 14 người, với tổng số tiền khoảng 1,192 tỷ đồng. Khi đến hạn, Dung không có khả năng thanh toán, dẫn đến phát sinh đơn thư, tố giác của những người liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng xác định hành vi của Nguyễn Thị Dung có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án, xác định vai trò, hành vi của những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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