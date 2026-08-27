Tin mới nhất về thời điểm xuất hiện rét đậm, rét hại ở miền Bắc

Nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ từ tháng 9

Chiều 19/8 vừa qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo xu thế thiên tai trên cả nước từ nay đến hết năm 2026.

Theo đó, về xu thế khí hậu quy mô lớn, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái El Nino mạnh. Dự báo từ nay đến hết năm 2026, El Nino tiếp tục duy trì ở cường độ mạnh đến rất mạnh.

Trong bối cảnh này, các hiện tượng thời tiết, thiên tai những tháng cuối năm được dự báo như sau:

Bão, áp thấp nhiệt đới: Số lượng có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Trên Biển Đông có thể xuất hiện 4-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-3 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Nắng nóng: Trong tháng 9/2026, nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ, chỉ còn xảy ra tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm và cùng kỳ năm 2025.

Mưa vừa, mưa to: Từ nay đến tháng 10/2026, mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện tại nhiều nơi trên cả nước. Sang tháng 11, lượng mưa có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, tập trung chủ yếu tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáng lưu ý, khu vực Trung Bộ có khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính của mùa mưa (tháng 10-11), ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu, cây công nghiệp, hoạt động của các hồ chứa và phát điện.

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm, làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn xảy ra sớm và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm xuất hiện muộn song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa đông 2026-2027 được dự báo có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 10-11/2026, nhiệt độ trên cả nước có thể cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2°C; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027 cao hơn khoảng 0,5-1,5°C. Riêng Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mức cao hơn có thể khoảng 1,5-2°C, có nơi cao hơn.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Diễn biến thời tiết mùa đông được nhận định có liên quan đến trạng thái El Niño. Từ tháng 10-12/2026, xác suất El Niño đạt cường độ rất mạnh được dự báo khoảng 95%; giai đoạn tháng 12/2026-2/2027, xác suất duy trì trạng thái mạnh đến rất mạnh khoảng 93%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt. Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét cũng có thể gây tác động đến sản xuất, sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.

Từ tháng 1-2/2027, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện thời kỳ ít mưa, làm suy giảm nguồn nước và gây khó khăn cho sản xuất, sinh hoạt.