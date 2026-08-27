Hà Nội mù mịt trong ngày ô nhiễm không khí đứng thứ hai thế giới

Đáng chú ý, trong khung 10h - 11h ngày 27/8, IQAir ghi nhận chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, thuộc ngưỡng không lành mạnh. Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm không khí trên thế giới tại thời điểm này, chỉ sau Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo). Chất ô nhiễm chính được ghi nhận là bụi mịn PM2.5, với nồng độ 88 µg/m³.