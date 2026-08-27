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Hà Nội mù mịt trong ngày ô nhiễm không khí đứng thứ hai thế giới

| | Xã hội

Sáng 27/8, nhiều khu vực Hà Nội chìm trong lớp không khí mờ đục, tầm nhìn giảm, hàng loạt tòa nhà cao tầng gần như “biến mất” từ xa. Đến 11h trưa, màn mù vẫn bao phủ thành phố; IQAir ghi nhận AQI Hà Nội ở mức 174 - ngưỡng không lành mạnh và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm không khí trên thế giới, tại thời điểm 10h - 11h.

VIDEO: Hà Nội mù mịt trong ngày chất lượng không khí ở mức 'không lành mạnh'.

Sáng 27/8, lớp không khí trắng đục bao phủ nhiều khu vực phía Tây Hà Nội, khiến tầm nhìn xa bị hạn chế. Trên Đại lộ Thăng Long, các dãy nhà và công trình cao tầng phía xa trở nên mờ nhòe, đường chân trời gần như khuất sau màn mù.

Dòng phương tiện di chuyển trên Đại lộ Thăng Long giữa lớp không khí trắng xám.

Tại công viên An Hòa, hàng cây, khu vui chơi và các công trình phía xa giảm rõ nét trong màn mù bao phủ.

“Sáng nay, nhìn ra xa gần như không thấy rõ các tòa nhà. Trời không mưa nhưng cứ như có một lớp sương phủ kín”, một người tham gia giao thông trên đường Dương Đình Nghệ chia sẻ.

Khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội gần như chìm trong màn mù, chỉ còn những đường nét công trình thấp thoáng phía sau lớp không khí trắng xám.

Trên đường Phạm Hùng, một trong những trục giao thông lớn ở phía Tây Thủ đô, lượng phương tiện đông từ đầu giờ sáng. Ánh sáng yếu xuyên qua lớp không khí đục, khiến toàn cảnh tuyến đường trở nên mờ nhòe.

Một người đi đường cho biết, sáng nay khác hẳn thường ngày, các tòa nhà cao tầng nhìn từ xa chỉ còn thấy bóng mờ.

Đến 11h trưa 27/8, màn mù vẫn bao phủ bầu trời Hà Nội, khiến các tòa nhà cao tầng phía xa tiếp tục mờ khuất, tầm nhìn hạn chế.

Đáng chú ý, trong khung 10h - 11h ngày 27/8, IQAir ghi nhận chỉ số AQI của Hà Nội ở mức 174, thuộc ngưỡng không lành mạnh. Hà Nội đứng thứ hai trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm không khí trên thế giới tại thời điểm này, chỉ sau Kinshasa (Cộng hòa Dân chủ Congo). Chất ô nhiễm chính được ghi nhận là bụi mịn PM2.5, với nồng độ 88 µg/m³.

Theo Dương Triều

Tiền Phong

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