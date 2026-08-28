Loại rau đang vào mùa là "thần dược bảo vệ gan", nấu thế nào cũng ngon, đặt biệt khi kết hợp với cà chua

Thời tiết đầu mùa thu, dù đã có mát mẻ hơn nhưng đôi khi vẫn là kiểu đặc trưng khô nóng (do các đợt nắng nóng muộn), chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Khí gan dễ bị ứ trệ và hỏa gan dễ bị dư thừa. Quá trình trao đổi chất và sức đề kháng của cơ thể sẽ suy giảm, dẫn đến các vấn đề như cảm lạnh theo mùa, khô miệng, nóng trong người và suy nhược cơ thể thường xuyên xảy ra.

Súp lơ là một loại rau tự nhiên giúp bảo vệ gan, đang vào mùa thu hoạch. Chúng giàu chất chống oxy hóa và chất xơ. Nó giúp gan chuyển hóa độc tố, thanh nhiệt, giảm gánh nặng giải độc cho gan. Đặc biệt khi kết hợp với cà chua, trứng và thịt, giá trị dinh dưỡng của nó tăng gấp đôi, giúp thanh nhiệt gan và tăng cường miễn dịch. Cách chế biến đơn giản tại nhà rất nhẹ nhàng, thanh mát, ngon miệng mà không gây ngấy. Ăn súp lơ hai lần một tuần giúp thanh lọc cơ thể khỏi các độc tố tích tụ, tăng cường thể chất, giảm bệnh tật vào mùa thu và mùa đông, và giúp da dẻ khỏe mạnh hơn.

1. Súp lơ xào cà chua

Súp lơ trắng có tác dụng thanh nhiệt giải độc, làm dịu gan và giảm nhiệt trong cơ thể, giúp gan thanh lọc các chất thải chuyển hóa tích tụ. Cà chua giàu lycopene, một chất chống oxy hóa, nuôi dưỡng tế bào gan, giảm khô và nóng trong cơ thể do gan hỏa quá mức vào mùa thu. Món ăn này ít chất béo và thanh mát, không gây gánh nặng cho nội tạng. Nó có thể bảo vệ gan và giải độc, đồng thời cung cấp nhiều vitamin, tăng cường sức đề kháng của cơ thể và ngăn ngừa khó chịu trong mùa thu.

Nguyên liệu: Nửa cây súp lơ hữu cơ, 2 quả cà chua tươi, 3 tép tỏi, muối, một nhúm đường và dầu ăn.

Cách làm món súp lơ xào cà chua

Bước 1: Tách súp lơ thành những nhánh nhỏ có kích thước đều nhau, ngâm chúng trong nước muối loãng khoảng 10 phút để rửa sạch trứng côn trùng và tạp chất, sau đó rửa sạch lại và để sang một bên. Khía hình chữ thập trên bề mặt cà chua, chần qua nước sôi để bóc vỏ, rồi cắt thành miếng nhỏ; thái lát tỏi và để riêng. Đun sôi nước trong nồi. Khi nước sôi, cho súp lơ vào chần trong 1 phút đến khi chín tới. Vớt ra và để ráo nước/tránh súp lơ tiết ra nước trong quá trình nấu.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó cho cà chua thái hạt lựu vào đảo liên tục, ấn nhẹ để nước sốt sánh mịn được tiết ra. Cho súp lơ đã chần vào và xào nhanh trên lửa lớn trong hai phút để mỗi bông súp lơ được phủ đều sốt cà chua. Thêm một chút muối và một ít đường để trung hòa vị chua và tăng hương vị. Xào đều rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

2. Súp lơ xào thịt heo

Thịt nạc cung cấp protein chất lượng cao, mang lại dinh dưỡng dồi dào cho việc phục hồi gan; súp lơ trắng giúp làm dịu khí gan và giải độc. Chế độ ăn uống cân bằng giữa thịt và rau này bổ dưỡng mà không gây nóng hoặc ngấy. Đồng thời cũng giúp bổ sung năng lượng đồng thời bảo vệ gan và khắc phục tình trạng mệt mỏi, suy nhược, suy giảm miễn dịch mùa thu. Thường xuyên tiêu thụ vào mùa thu có thể làm dịu gan, tăng cường tỳ vị, cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm nguy cơ cảm lạnh và sốt.

Nguyên liệu: Nửa cây súp lơ, 180g thịt lợn nạc tươi, gừng, nước tương, một ít bột bắp, muối và dầu ăn.

Cách làm món súp lơ xào thịt heo

Bước 1: Rửa thịt rồi thấm khô nước bằng khăn bếp. Sau đó thái thịt nạc thành từng lát mỏng, thêm một ít nước tương và bột bắp, trộn đều, rưới một ít dầu ăn để giữ độ ẩm, rồi ướp trong 10 phút. Tách súp lơ thành những nhánh nhỏ, ngâm và rửa sạch trong nước muối, chần sơ trong nước sôi khoảng 1 phút, vớt ra và để ráo nước.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho các lát thịt đã ướp vào, xào trên lửa vừa nhỏ cho đến khi thịt đổi màu và chín đều. Lấy ra và để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho gừng thái lát vào xào thơm, sau đó cho súp lơ vào và đảo đều trên lửa lớn trong 2 phút. Cho các lát thịt đã xào trở lại chảo, thêm lượng muối vừa ăn, xào trên lửa lớn cho đến khi thịt chín đều và đậm đà hương vị.

3. Súp lơ xào trứng

Trứng bổ âm huyết, cung cấp dưỡng chất thiết yếu và nhẹ nhàng nuôi dương cơ thể. Súp lơ thanh nhiệt, bảo vệ gan và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Món ăn này có vị thanh mát và dễ tiêu hóa, thích hợp cho người tỳ vị yếu hoặc gan hỏa vào mùa thu. Nó có thể bổ gan giải độc, tăng cường tỳ vị và tăng cường miễn dịch mà không gây gánh nặng cho cơ thể, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu: Nửa cây súp lơ trắng, 3 quả trứng gà, hành lá thái nhỏ, muối, một ít dầu hào và dầu ăn.

Cách làm món súp lơ xào trứng

Bước 1: Đập trứng vào bát, thêm một chút muối và đánh đều. Tách súp lơ thành những nhánh nhỏ, ngâm trong nước muối pha loãng và rửa sạch, sau đó chần qua nước sôi rồi để ráo. Làm nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng, đổ hỗn hợp trứng vào. Sau khi trứng đông lại, đảo đều thành những miếng trứng rời nhau rồi lấy ra để riêng.

Bước 2: Để lại một ít dầu trong chảo, cho súp lơ vào và xào trên lửa lớn trong 2 phút cho đến khi súp lơ dậy mùi thơm. Đổ trứng đã chiên vào, thêm một chút dầu hào và muối cho vừa ăn. Xào nhanh và đều, sau đó rắc thêm một ít hành lá thái nhỏ và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Trên đây là 3 công thức chế biến món ăn từ súp lơ đơn giản, nhanh và tốt cho gan. Bạn có thể tham khảo và luân phiên nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé.