5 lời khuyên cho gia đình đang đặt máy giặt ngoài ban công

Với nhiều căn hộ chung cư và nhà mặt đất có diện tích hạn chế, ban công trở thành một trong những vị trí được tận dụng để đặt máy giặt. Cách bố trí này có ưu điểm là đưa khu giặt giũ ra khỏi phòng tắm, thuận tiện phơi quần áo và tiết kiệm không gian bên trong. Tuy nhiên, máy giặt là thiết bị điện có khối lượng lớn, thường xuyên tiếp xúc với nước và tạo rung khi vắt. Trong khi đó, ban công lại là khu vực có điều kiện sử dụng khác hẳn trong nhà: có thể chịu nắng, mưa hắt, độ ẩm cao và có hệ thống thoát nước riêng. Nếu gia đình đã đặt máy giặt ngoài ban công, 5 vấn đề dưới đây đáng kiểm tra hơn cả.

1. Đừng để máy giặt chịu nắng, mưa trực tiếp

Đây nên là việc được ưu tiên đầu tiên. Không nên mặc định rằng máy giặt sử dụng nước nên có thể đặt ở đâu có nước cũng được. Vỏ máy, bảng điều khiển, dây nguồn, đầu nối điện và các linh kiện bên trong vẫn cần được bảo vệ theo điều kiện lắp đặt mà nhà sản xuất quy định. Nếu ban công thường xuyên bị mưa hắt hoặc nắng chiếu trực tiếp nhiều giờ, gia đình nên bố trí máy ở phần được che chắn phù hợp. Với ban công nhà mặt đất hoặc sân phơi mở, có thể cân nhắc mái che nếu kết cấu công trình cho phép. Với chung cư, việc lắp thêm mái, vách hay thay đổi mặt ngoài ban công cần tuân thủ quy định của tòa nhà, không nên tự ý thi công. Một chiếc áo phủ máy cũng không phải giải pháp thay thế hoàn toàn cho vị trí đặt phù hợp. Đặc biệt, không nên trùm kín máy khi máy đang hoạt động hoặc khi bên trong còn ẩm. Nếu sử dụng tủ bao quanh máy, cần tính đến khả năng thông thoáng và khoảng hở theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Ổ cắm phải ở vị trí khô ráo, đừng để dây điện nằm dưới sàn

Ban công có thể ướt sau mưa, khi tưới cây hoặc trong quá trình giặt giũ. Vì vậy, phần cấp điện cần được chú ý không kém bản thân chiếc máy. Ổ cắm không nên nằm ở vị trí dễ bị nước mưa hắt hoặc nước từ sàn bắn vào. Dây nguồn cũng không nên kéo lê trên nền, đi qua vùng thường xuyên đọng nước hay bị kẹp dưới chân máy. Máy giặt cần được cấp điện và nối đất theo yêu cầu của nhà sản xuất. Hệ thống điện khu vực này cũng cần có biện pháp bảo vệ chống điện giật phù hợp, chẳng hạn thiết bị bảo vệ dòng rò theo thiết kế của hệ thống điện. Một lỗi khác nên tránh là dùng dây nối hoặc ổ cắm kéo dài tùy tiện để cấp điện cho máy giặt chỉ vì ổ điện cố định ở quá xa. Nếu vị trí hiện tại không có nguồn điện phù hợp, nên nhờ thợ điện có chuyên môn xử lý thay vì nối dây tạm bợ để sử dụng lâu dài. Nếu ổ cắm từng bị ướt, xuất hiện vết cháy sém, lỏng, nóng bất thường hoặc có mùi khét, nên ngừng sử dụng và kiểm tra trước khi tiếp tục vận hành máy.

3. Kiểm tra nền và khả năng thoát nước, đừng chỉ kê vừa chiếc máy là xong

Một chiếc máy giặt có thể rung khá mạnh ở giai đoạn vắt, đặc biệt khi quần áo phân bố không đều trong lồng. Vì thế, nền đặt máy cần chắc chắn, tương đối bằng phẳng và đủ khả năng chịu tải theo điều kiện công trình. Không nên kê máy lên những bục tạm bợ, vật liệu dễ trượt hoặc chèn chân máy bằng các món đồ tùy tiện. Sau khi đặt máy, cần chỉnh chân để máy đứng cân bằng theo hướng dẫn lắp đặt.

Thoát nước cũng là vấn đề quan trọng. Ống xả cần được lắp đúng vị trí, đúng độ cao và cố định theo yêu cầu của từng mẫu máy; không nên đơn giản thả ống xuống sàn ban công rồi để nước tự tìm đường ra miệng thoát. Gia đình cũng cần thường xuyên giữ miệng thoát sàn thông thoáng. Lá cây, tóc, xơ vải và bụi bẩn tích tụ có thể khiến nước thoát chậm. Khi đó, chỉ một lần ống xả gặp vấn đề hoặc mưa lớn kết hợp với nước giặt cũng có thể khiến khu vực này bị ngập. Với chung cư, càng không nên tự ý thay đổi đường thoát nước hoặc cho nước giặt chảy sang hệ thống không được thiết kế cho mục đích này.

4. Chừa khoảng trống cần thiết, đừng ép máy vào một góc quá kín

Ban công nhỏ khiến nhiều gia đình cố tận dụng từng centimet, thậm chí đóng tủ vừa khít quanh máy giặt. Cách làm này đẹp mắt nhưng phải tính đến điều kiện vận hành thực tế. Máy cần đủ không gian để đường cấp nước, ống xả và dây điện không bị gập, ép hoặc kéo căng. Phía trước hoặc phía trên cũng phải đủ khoảng trống để mở cửa máy, lấy quần áo và thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng. Không có một con số khoảng cách chung áp dụng cho tất cả máy giặt. Máy cửa trước, cửa trên và từng model có yêu cầu lắp đặt khác nhau, vì vậy nên xem tài liệu của chính nhà sản xuất trước khi đóng tủ hoặc làm hộc đặt máy. Đặc biệt, đừng biến phần phía trên và xung quanh máy thành kho chứa đồ. Chậu cây, chai lọ, vật nặng hay đồ dễ rơi đặt trên nóc máy có thể dịch chuyển khi máy rung.

5. Sau những đợt mưa lớn, nên dành vài phút kiểm tra khu vực máy

Nếu máy giặt đặt trong phòng giặt kín, người dùng ít phải quan tâm đến thời tiết. Nhưng khi đặt ngoài ban công, sau những trận mưa lớn hoặc mưa kèm gió mạnh, việc kiểm tra nhanh là cần thiết. Trước khi sử dụng, hãy quan sát xem khu vực ổ cắm và phích cắm có bị ướt hay không, nước có đọng dưới chân máy không, mái hoặc vách che có bị xô lệch và đường ống có còn ở đúng vị trí hay không. Nếu phát hiện nước đã xâm nhập vào vị trí cấp điện hoặc thiết bị có biểu hiện bất thường, không nên vội cắm điện hay vận hành thử. Trong trường hợp cần thiết, hãy ngắt nguồn điện khu vực bằng cách an toàn và nhờ người có chuyên môn kiểm tra. Đồng thời, đây cũng là lúc nên nhìn lại các đầu nối cấp nước. Một vết rò nhỏ ở đầu ống nếu kéo dài có thể khiến khu vực phía sau máy luôn ẩm mà gia đình khó nhận ra.

Đặt máy giặt ngoài ban công, quan trọng nhất vẫn là điều kiện thực tế của từng nhà

Không thể kết luận mọi ban công đều phù hợp hoặc không phù hợp để đặt máy giặt. Một ban công có mái che, nguồn điện được bố trí đúng, cấp - thoát nước phù hợp và nền chắc chắn hoàn toàn khác với một ban công mở thường xuyên chịu mưa hắt. Với căn hộ chung cư, gia đình còn cần tuân thủ thiết kế cấp - thoát nước và quy định quản lý của tòa nhà. Với nhà mặt đất, dù có nhiều khả năng cải tạo hơn, việc bổ sung mái che, ổ điện hay đường nước vẫn nên được thực hiện đúng kỹ thuật.

Nếu máy đã đặt ở ban công từ lâu, không nhất thiết phải vội chuyển vào trong. Trước tiên, hãy kiểm tra 5 điểm quan trọng gồm che chắn nắng mưa, an toàn điện, nền và thoát nước, khoảng trống lắp đặt và tình trạng khu vực sau thời tiết xấu. Nếu phải cải tạo đường điện, đường nước hoặc kết cấu che chắn, nên để thợ có chuyên môn trực tiếp đánh giá điều kiện thực tế của căn nhà rồi mới xử lý.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo