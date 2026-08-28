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Bắt khẩn cấp Lê Văn Hùng SN 1978

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Bắt khẩn cấp Lê Văn Hùng SN 1978

Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiến hành triệu tập đối với Lục Văn Hiệp và Lê Văn Hùng đến Công an phường để đấu tranh.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 28/8/2026 cho biết, trong thời gian gần đây trên địa bàn phường Phượng Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản liên quan đến thiết bị điện tại các Trạm biến áp (dây trung tính) xảy ra sự cố mất điện cục bộ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống của nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ qua rà soát nổi lên đối tượng Lục Văn Hiệp (sinh năm 1998, trú tại thôn Hố Nước, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh) và Lê Văn Hùng (sinh năm 1978, trú tại TDP Kim, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nêu trên.

Bắt khẩn cấp Lê Văn Hùng SN 1978- Ảnh 1.

2 bị can tại hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Ngày 13/8/2026, Công an phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh tiến hành triệu tập đối với Lục Văn Hiệp và Lê Văn Hùng đến Công an phường để đấu tranh.

Tại Công an phường các đối tượng khai nhận thời gian cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2026 đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản dây trung tính tại Trạm biến áp Từ Xuyên 1 thuộc TDP Cầu Từ, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Trạm biến áp Chể thuộc TDP Chể, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Bắt khẩn cấp Lê Văn Hùng SN 1978- Ảnh 2.

Bị can Lục Văn Hiệp - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được ngày 13/8/2026, Thừa ủy quyền của Thủ trưởng CQCSĐT, đồng chí Trưởng Công an phường là Điều tra viên Trung cấp đã ra Quyết định tạm giữ đối với đối tượng Lục Văn Hiệp về hành vi Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự và ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Văn Hùng hành vi Trộm cắp tài sản quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật hình sự.

Ngày 17/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lục Văn Hiệp và Lê Văn Hùng để tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp Lê Văn Hùng SN 1978- Ảnh 3.

Ảnh tạo bởi AI

Theo Trang Anh

Đời sống Pháp luật

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