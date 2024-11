Lai Châu: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án TBA 220kV Pắc Ma

Phối cảnh dự án TBA 220kV Pắc Ma - Ảnh: EVNNPT

Nhà đầu tư được tỉnh Lai Châu lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm giải tỏa tối ưu công suất nguồn thủy điện trong khu vực huyện Mường Tè nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung lên hệ thống điện Quốc gia; tăng cường liên kết lưới, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối trong khu vực; tìm kiếm lợi nhuận cho nhà đầu tư, tạo việc làm cho người lao động; góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 750MVA với 3 máy biến áp (MBA), giai đoạn này lắp đặt hoàn chỉnh 2 MBA 220/110/22 kV - 250 MVA.

Trạm biến áp 220kV Pắc Ma được thiết kế kiểu nửa trong nhà, nửa ngoài trời, một số hạng mục công trình chính như sau: Nhà điều khiển trung tâm; nhà thường trực bảo vệ; nhà nghỉ ca vận hành; nhà trạm bơm; hệ thống đường giao thông nội bộ; thiết bị phân phối 220kV, 110kV, 22kV và máy biến áp được đặt ngoài trời.

Các thiết bị điều khiển bảo vệ và tủ AC/DC được lắp đặt trong nhà điều khiển ngăn lộ và nhà điều khiển trung tâm. Tổng vốn đăng ký đầu tư gần 430 tỷ đồng.

Địa điểm thực hiện dự án xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tiến độ xây dựng cơ bản hoàn thành quý IV/2025.

Trách nhiệm của nhà đầu tư sau khi được UBND tỉnh chấp thuận phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án, nhà đầu tư phải chấp hành thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án về đất đai, môi trường, xây dựng, khoáng sản, lâm nghiệp, giao thông và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện dự án phải tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn vận hành, an toàn dân cư, an toàn công trình, phòng chống cháy nổ; không làm ảnh hưởng đến môi trường và các công trình, hạ tầng trong khu vực đầu tư của dự án; không ảnh hưởng đến rừng; nếu phát hiện ra khoáng sản, di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi thực hiện dự án.

Triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, quy định của pháp luật có liên quan và nội dung cam kết thực hiện dự án của nhà đầu tư.

Các sở, ban, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật và phù hợp với quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp có sự sai khác so với nội dung đã quy định tại quyết định chủ trương đầu tư yêu cầu báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh trước khi thực hiện các bước tiếp theo.