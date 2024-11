Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập lại 2 huyện sau hơn 20 năm chia tách

Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 24/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025.

Nghị quyết chỉ ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập huyện Long Đất trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 77,67km2 và quy mô dân số hơn 155.400 người của huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Theo Sở nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Long Đất là tên gọi của ĐVHC có từ tháng 5/1951. Khi đó, tỉnh Bà Rịa-Chợ Lớn được thành lập (gọi tắt là tỉnh Bà Chợ), huyện Long Đất được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai huyện Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Điền - Đất Đỏ (gọi tắt là Long Đất).

Qua nhiều lần chia tách, sáp nhập 2 huyện trong lịch sử trước đây, đến ngày 9/12/2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP đươc ban hành, chia huyện Long Đất thành 2 huyện Long Điền và Đất Đỏ. Như vậy, huyện Long Đất được tái lập sau hơn 20 năm chia tách.

Sau khi thành lập, huyện Long Đất có diện tích tự nhiên hơn 267km2 và quy mô dân số hơn 241.500 người.

Huyện Long Đất giáp huyện Châu Đức, huyện Xuyên Mộc, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu và Biển Đông.

Quyết nghị sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Long Đất. Cụ thể, thành lập xã Tam An trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lộc An vào xã Phước Hội; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Long Mỹ vào thị trấn Phước Hải.

Như vậy, sau khi sắp xếp, huyện Long Đất có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 7 xã: Láng Dài, Long Tân, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Tỉnh, Tam An và 4 thị trấn Đất Đỏ, Long Điền, Long Hải, Phước Hải.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 1256/NQ-UBTVQH15 cũng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP. Bà Rịa. Cụ thể, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phước Hiệp vào phường Phước Trung. Sau khi sáp nhập, TP.Bà Rịa có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường và 3 xã.

Ngoài ra, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thành lập thị trấn Kim Long, thuộc huyện Châu Đức trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên (hơn 22km2) và quy mô dân số (hơn 15.100 người) của xã Kim Long. Sau khi thành lập thị trấn, huyện Châu Đức có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 14 xã và 2 thị trấn.