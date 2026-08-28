Ở tuổi 38, tôi chỉ quan tâm đến 3 điều này!

Ở tuổi đôi mươi, tôi từng nghĩ chỉ cần thu nhập tăng đều thì mọi vấn đề tài chính sẽ tự động được giải quyết. Khi lương cao hơn, tôi sẽ tiết kiệm được nhiều hơn. Khi kiếm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ bớt lo lắng hơn. Khi có thêm một khoản thưởng, một nguồn thu phụ hay một cơ hội đầu tư tốt, cuộc sống sẽ tự nhiên dễ chịu.

Nhưng sau nhiều năm đi làm, tôi nhận ra thực tế không vận hành đơn giản như vậy.

Có những tháng thu nhập của tôi khá tốt nhưng cuối tháng vẫn thấy bất an. Ngược lại, có những giai đoạn kiếm tiền không quá vượt trội nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh vì biết rõ tiền đang nằm ở đâu, mình có thể duy trì cuộc sống bao lâu nếu công việc xảy ra vấn đề và mỗi tháng cần bao nhiêu tiền để sống.

Vì vậy, ở tuổi 38, tôi không còn quá ám ảnh với việc phải kiếm thật nhiều tiền bằng mọi giá. Tôi chỉ quan tâm đến 3 điều.

1. Tôi quan tâm dòng tiền có ổn định hơn là thu nhập có thật cao hay không

Trước đây, mỗi khi nói về tài chính, câu hỏi đầu tiên của tôi luôn là: "Tháng này mình kiếm được bao nhiêu?".

Bây giờ, câu hỏi đã đổi thành: "Bao nhiêu trong số tiền đó có thể lặp lại vào tháng sau?". Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Một người kiếm được 50 triệu đồng trong tháng này nhưng tháng sau chỉ còn 15 triệu có thể chịu áp lực lớn hơn người đều đặn nhận 25 triệu mỗi tháng. Thu nhập cao đem lại cảm giác phấn khích, còn dòng tiền ổn định mới đem lại khả năng lập kế hoạch.

Tôi bắt đầu chia thu nhập thành ba nhóm.

- Nhóm thứ nhất là thu nhập chắc chắn, gồm lương và những khoản gần như có thể dự đoán được.

- Nhóm thứ hai là thu nhập không chắc chắn, chẳng hạn tiền thưởng, việc làm thêm, hoa hồng hoặc lợi nhuận đầu tư.

- Nhóm thứ ba là thu nhập bất thường, ví dụ bán một món đồ, nhận khoản hỗ trợ hay có một dự án đột xuất.

Trước đây, tôi thường vô thức coi cả ba nhóm này là "tiền của mình" và nâng mức sống theo tổng thu nhập. Đây chính là lý do nhiều người có thu nhập tăng nhưng vẫn không dư được bao nhiêu.

Bây giờ, tôi chỉ xây dựng mức sống dựa trên nhóm thu nhập thứ nhất.

Nếu có thêm tiền từ nhóm thứ hai và thứ ba, tôi ưu tiên đưa vào quỹ dự phòng, trả nợ, tiết kiệm hoặc đầu tư. Nhờ vậy, những tháng thu nhập giảm không còn khiến toàn bộ kế hoạch tài chính bị đảo lộn.

Ở tuổi 38, tôi hiểu rằng giàu hơn một chút nhưng lúc nào cũng phải chạy theo tiền chưa chắc dễ chịu bằng kiếm vừa đủ nhưng biết tháng sau mình vẫn đứng vững.

2. Tôi quan tâm mình có thể sống được bao lâu nếu nguồn thu đột ngột dừng lại

Đây là câu hỏi mà trước tuổi 30 tôi gần như chưa từng nghĩ tới.

Khi còn trẻ, chúng ta thường mặc định rằng tháng sau vẫn có lương, năm sau vẫn có việc, sức khỏe vẫn tốt và mọi kế hoạch đều diễn ra bình thường.

Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng hiểu tài chính cá nhân không chỉ là bài toán tăng tài sản. Nó còn là bài toán khả năng chịu đựng rủi ro.

Tôi bắt đầu tính một con số rất đơn giản:

Nếu từ ngày mai không còn thu nhập, số tiền hiện tại giúp tôi duy trì cuộc sống trong bao nhiêu tháng?

Giả sử chi phí thiết yếu của một gia đình là 18 triệu đồng/tháng. Nếu quỹ dự phòng có 36 triệu đồng, gia đình đó chỉ có khoảng 2 tháng để xoay xở. Nếu có 108 triệu đồng, khoảng đệm sẽ là 6 tháng.

Con số này đối với tôi quan trọng hơn rất nhiều so với việc sở hữu thêm một chiếc điện thoại mới hay nâng cấp một món đồ trong nhà.

Từ sau tuổi 35, tôi chủ động xây một "tầng phòng thủ" cho tài chính cá nhân gồm quỹ dự phòng, bảo hiểm phù hợp, tiền mặt dễ tiếp cận và hạn chế các khoản nợ tiêu dùng.

Tôi cũng không để toàn bộ tiền nhàn rỗi vào những tài sản khó rút ra ngay.

Trước đây, tôi từng nghĩ để tiền mặt là lãng phí vì "tiền phải sinh lời". Sau này tôi hiểu rằng tiền dự phòng có một nhiệm vụ khác: Nó không phải để kiếm lợi nhuận tối đa, mà để mua thời gian khi cuộc sống gặp sự cố.

Có một khoản tiền đủ sống vài tháng đồng nghĩa với việc nếu mất việc, tôi không phải lập tức chấp nhận một công việc không phù hợp. Nếu gia đình phát sinh chuyện, tôi không phải vay nóng. Nếu thị trường biến động, tôi không buộc phải bán tài sản vào thời điểm xấu nhất.

Sự an toàn tài chính đôi khi không nằm ở con số lớn trong tài khoản, mà nằm ở việc bạn có quyền nói: "Tôi vẫn còn thời gian để xử lý".

3. Tôi quan tâm tiền có giúp cuộc sống nhẹ hơn hay đang khiến mình phải sống nặng hơn

Đây có lẽ là thay đổi lớn nhất trong suy nghĩ của tôi.

Có thời gian tôi rất thích nhìn tài khoản tiết kiệm tăng lên. Tôi cắt giảm rất nhiều thứ, cân nhắc từng khoản nhỏ và thường cảm thấy có lỗi mỗi khi tiêu tiền cho bản thân.

Sau đó tôi nhận ra một nghịch lý: Tôi tiết kiệm được nhiều hơn nhưng lại thấy cuộc sống ngày càng căng thẳng.

Từ đó, tôi đặt thêm một nguyên tắc: Tiền phải phục vụ cuộc sống, không phải cuộc sống phục vụ tiền.

Tôi vẫn tiết kiệm nhưng không còn tiết kiệm bằng mọi giá.

Tôi sẵn sàng trả thêm một chút cho một căn nhà gần nơi làm việc nếu điều đó giúp tiết kiệm hai giờ di chuyển mỗi ngày. Tôi sẵn sàng mua một món đồ chất lượng tốt nếu biết mình sẽ sử dụng nó nhiều năm. Tôi không ngại chi tiền cho sức khỏe, trải nghiệm gia đình hoặc những thứ giúp giảm tải công việc.

Ngược lại, tôi giảm mạnh những khoản chi chỉ để chứng minh rằng mình đang sống tốt.

Một chiếc xe đắt hơn không còn hấp dẫn nếu nó khiến tôi phải tăng khoản vay hàng tháng. Một căn nhà lớn hơn không còn đáng mơ ước nếu khoản trả góp khiến tôi mất ngủ. Một món hàng hiệu không còn khiến tôi thấy "thành công" nếu sau đó phải mất vài tháng bù lại ngân sách.

Ở tuổi 38, tôi bắt đầu đánh giá một khoản chi bằng ba câu hỏi: Nó có giúp tôi tiết kiệm thời gian không? Nó có giúp cuộc sống thuận tiện hoặc khỏe mạnh hơn không? Nó có khiến dòng tiền tương lai trở nên căng thẳng không?

Nếu câu trả lời của câu cuối cùng là "có", tôi thường chọn không mua.

Sau tuổi 35, mục tiêu tài chính của tôi đã thay đổi

Nếu phải mô tả sự thay đổi tài chính lớn nhất của mình trong vài năm gần đây, tôi sẽ không nói đó là một khoản đầu tư hay một phương pháp tiết kiệm.

Đó là việc tôi ngừng chạy theo những con số không có điểm dừng.

Thu nhập bao nhiêu mới gọi là cao? 30 triệu, 50 triệu hay 100 triệu đồng mỗi tháng? Tiết kiệm bao nhiêu mới đủ? Một tỷ hay năm tỷ? Nếu chỉ tiếp tục tăng mục tiêu mà không xác định mình thực sự cần gì, rất dễ rơi vào một cuộc đua không có vạch đích.

Ở tuổi 38, tôi chỉ cần biết ba điều.

- Tiền có đều không.

- Nếu có biến cố, mình chống đỡ được bao lâu.

- Và số tiền đang kiếm được có thực sự khiến cuộc sống dễ chịu hơn hay không.

Khi ba điều này dần ổn định, tôi không còn quá sốt ruột khi thấy người khác mua nhà lớn hơn, đổi xe mới hay khoe một khoản đầu tư sinh lời cao.

Bởi cuối cùng, mục tiêu tốt nhất của tiền bạc không phải là khiến người khác nghĩ rằng chúng ta giàu.

Mà là giúp chúng ta có đủ lựa chọn để sống cuộc đời mình muốn, kể cả khi một ngày nào đó mọi thứ không diễn ra đúng kế hoạch.