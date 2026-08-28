Tin vui: Một địa phương hỗ trợ 100% học phí cho bác sĩ nội trú, tối đa 100 triệu đồng/năm

Bác sĩ nội trú tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong thời gian đào tạo, với mức tối đa 100 triệu đồng/người/năm. Những người theo học các chuyên ngành ưu tiên, khó thu hút nhân lực còn được hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt hàng tháng, trong bối cảnh thành phố đang cần bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu cho hệ thống y tế công lập.

Ngày 27/8, tại Kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú. Chính sách áp dụng đối với bác sĩ trúng tuyển chương trình đào tạo bác sĩ nội trú tại các cơ sở đào tạo y khoa công lập và được cơ quan có thẩm quyền lựa chọn theo chỉ tiêu, nhu cầu nhân lực của ngành y tế thành phố.

Theo nghị quyết, người học được hỗ trợ 100% chi phí học phí thực tế phải đóng, nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/người/năm học. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian đào tạo thực tế và không vượt quá thời gian của chương trình đã được phê duyệt.

Trở thành bác sĩ nội trú là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên y khoa. (Ảnh minh họa)

Chương trình đào tạo bác sĩ nội trú hiện được tổ chức chính quy, tập trung trong khoảng 3 năm. Trong thời gian này, người học vừa phải hoàn thành chương trình lý thuyết, vừa thực hành lâm sàng toàn thời gian tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Theo mức học phí hiện nay, chi phí đào tạo bác sĩ nội trú có thể vào khoảng 53-66,5 triệu đồng mỗi năm tùy cơ sở đào tạo, chưa kể các khoản chi phí sinh hoạt và những khoản phát sinh khác.

Với chính sách mới, gánh nặng học phí của các bác sĩ trẻ theo học chương trình nội trú sẽ được giảm đáng kể. Dự kiến mỗi năm có khoảng 400 bác sĩ nội trú được hưởng hỗ trợ học phí, với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng.

Thêm hỗ trợ sinh hoạt phí cho các chuyên ngành khó thu hút nhân lực

Không dừng ở việc hỗ trợ học phí, TP.HCM còn dành chính sách riêng cho những bác sĩ nội trú lựa chọn các chuyên ngành được xác định là ưu tiên, khó thu hút nhân lực. Đây là nhóm lĩnh vực thường có yêu cầu chuyên môn cao, áp lực công việc lớn và đóng vai trò quan trọng trong hệ thống khám, chữa bệnh nhưng vẫn gặp khó khăn trong tuyển sinh, thu hút bác sĩ trẻ.

Danh sách 15 chuyên ngành được xác định gồm tâm thần, giải phẫu bệnh, lao và bệnh phổi, hồi sức cấp cứu, gây mê hồi sức, ngoại thần kinh và sọ não, nội thần kinh, ngoại lồng ngực - mạch máu, tim mạch, ngoại nhi, truyền nhiễm, huyết học - truyền máu, phục hồi chức năng, nhi khoa ở các phân ngành sâu và y học hạt nhân.

Bác sĩ nội trú theo học các chuyên ngành này được hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng bằng hai lần mức lương tối thiểu vùng I. Với mức lương tối thiểu vùng I hiện là 5,31 triệu đồng/tháng, khoản hỗ trợ tương ứng khoảng 10,62 triệu đồng mỗi tháng trong thời gian đào tạo thực tế.

Khoản hỗ trợ được tính trong toàn bộ thời gian bác sĩ nội trú tham gia chương trình, bao gồm thời gian học tại cơ sở đào tạo và thời gian thực hành tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Dự kiến mỗi năm có khoảng 80 bác sĩ thuộc nhóm chuyên ngành ưu tiên được hưởng thêm chính sách này, với tổng kinh phí khoảng 10,195 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kinh phí dự kiến dành cho chính sách hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí cho bác sĩ nội trú vào khoảng 50,195 tỷ đồng mỗi năm từ nguồn ngân sách nhà nước.

Việc dành nguồn lực lớn cho đào tạo bác sĩ nội trú xuất phát từ thực tế nguồn nhân lực này hiện vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong hệ thống y tế công lập TP.HCM. Theo UBND thành phố, bác sĩ nội trú sau khi tốt nghiệp và công tác tại hệ thống y tế công lập chỉ chiếm khoảng 10-12% tổng số bác sĩ đang hành nghề tại các bệnh viện công lập.

Bác sĩ nội trú tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong thời gian đào tạo, với mức tối đa 100 triệu đồng/người/năm. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, nhu cầu nhân lực có trình độ chuyên sâu ngày càng lớn, đặc biệt ở những lĩnh vực như hồi sức cấp cứu, tâm thần, thần kinh, tim mạch và các chuyên ngành kỹ thuật cao. Quá trình sắp xếp, mở rộng không gian và hệ thống y tế của TP.HCM cũng đặt ra yêu cầu bổ sung đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có khả năng thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Chính quyền thành phố đánh giá thời gian đào tạo kéo dài khoảng ba năm, trong khi bác sĩ nội trú phải học tập và thực hành với cường độ cao nhưng vẫn phải tự chi trả học phí và chi phí sinh hoạt là một trong những nguyên nhân khiến chương trình kém hấp dẫn hơn đối với một bộ phận bác sĩ trẻ.

Chính sách hỗ trợ mới vì vậy được kỳ vọng vừa giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đào tạo, vừa tạo thêm động lực để bác sĩ trẻ lựa chọn những chuyên ngành thành phố đang thiếu nhân lực. Về lâu dài, nguồn bác sĩ nội trú được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần bổ sung nhân lực chất lượng cao cho các bệnh viện công lập và phục vụ định hướng phát triển TP.HCM thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực.

Đổi lại, bác sĩ được hưởng chính sách phải thực hiện cam kết bằng văn bản về thời gian công tác sau đào tạo. Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình, người được hỗ trợ phải chấp hành sự phân công và làm việc tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế TP.HCM ít nhất sáu năm kể từ ngày được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động.

Bác sĩ cũng phải chấp hành việc điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc chuyển công tác giữa các cơ sở y tế công lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không hoàn thành chương trình đào tạo hoặc không thực hiện đủ thời gian công tác đã cam kết, người được hưởng chính sách phải hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Với việc đồng thời hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, TP.HCM đang đặt mục tiêu biến chương trình đào tạo bác sĩ nội trú thành một kênh quan trọng để tạo nguồn nhân lực y tế chuyên sâu. Chính sách không chỉ giải quyết một phần bài toán chi phí đối với bác sĩ trẻ mà còn hướng tới việc phân bổ nhân lực vào những lĩnh vực đang thiếu, qua đó tạo nền tảng nhân lực ổn định hơn cho hệ thống y tế công lập thành phố.