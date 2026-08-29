Con trai Quang Hải - Chu Thanh Huyền thành “hot kid” quyền lực nhất sân Mỹ Đình: Được Đình Bắc cưng nựng, Hòa Minzy bế trên tay cùng nhún nhảy cực yêu

Tối 26/8, khi hàng vạn người hâm mộ còn đang hòa vào màn ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình, một “nhân vật nhí” cũng nhanh chóng chiếm spotlight. Đó là cậu nhóc Nguyễn Quang Minh, tên thân mật Lido, quý tử đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Ngay từ trước giờ bóng lăn, Chu Thanh Huyền đã đưa Lido tới sân Mỹ Đình. Hình ảnh hai mẹ con được truyền thông ghi lại khi sẵn sàng tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội. Trong loạt khoảnh khắc sau trận, Lido diện áo đỏ, trên má có hình lá cờ Việt Nam và tỏ ra vô cùng hào hứng giữa không khí ăn mừng. Cậu bé được mẹ bế đi giữa vòng vây của các cầu thủ, người thân và những người nổi tiếng có mặt trên sân.

Hoà Minzy bế con trai Quang Hải cùng nhún nhảy sau khi ĐT Việt Nam vô địch Asean Cup 2026 (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Đáng chú ý, Đình Bắc cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho quý tử nhà Quang Hải. Tiền đạo sinh năm 2004 thoải mái tương tác, cưng nựng cậu bé ngay giữa lúc cả đội đang ăn mừng chức vô địch. Khoảnh khắc khác, Lido cũng được nữ Hòa Minzy bế trên tay, cùng Quang Hải và mọi người nhún nhảy trong bầu không khí cuồng nhiệt sau trận. Giữa những chiếc áo đỏ, tiếng hò reo và màn ăn mừng không ngừng nghỉ, cậu nhóc hơn 2 tuổi với gương mặt đáng yêu, ánh mắt lanh lợi trở thành tâm điểm của một nhóm cầu thủ và người thân. Nhìn những hình ảnh này, Lido đúng nghĩa có một “đặc quyền” khá đặc biệt: đi xem bố thi đấu nhưng sau trận lại được cả dàn sao của ĐT Việt Nam cưng chiều. Cậu bé Lido là ai? Lido không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cậu bé tên thật Nguyễn Quang Minh, sinh ngày 13/7/2024, là con trai đầu lòng của Quang Hải và Chu Thanh Huyền. Hai vợ chồng từng công khai những hình ảnh đầu tiên của con từ khi Lido mới chào đời và sau đó thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cậu bé. Đặc biệt, Lido đã sớm trở thành một “fan nhí” của bố. Tháng 12/2024, khi mới 5 tháng tuổi, Lido đã lần đầu được mẹ đưa tới sân Việt Trì xem Quang Hải thi đấu tại ASEAN Cup 2024. Hôm ấy, cậu bé chứng kiến bố ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0. Chu Thanh Huyền bế con ăn mừng trên khán đài khi Quang Hải chạy về phía người hâm mộ.

Bé Lido được Đình Bắc bế ẵm, cưng chiều (Ảnh: Chu Thanh Huyền)

Không lâu sau đó, Lido tiếp tục theo mẹ tới các trận đấu của bố. Tại bán kết lượt về ASEAN Cup 2024, Chu Thanh Huyền còn đưa con xuống sân để Quang Hải bế sau chiến thắng trước Singapore. Khi ấy, Lido mới chỉ chưa đầy 6 tháng tuổi. Từ một em bé còn nằm trong vòng tay mẹ trên khán đài, đến nay Lido đã hơn 2 tuổi và có thể tự mình hòa vào những màn ăn mừng cùng các cầu thủ.

Một đêm đặc biệt của gia đình Quang Hải

Lần này, Lido có mặt tại Mỹ Đình trong một cột mốc đặc biệt của bố. Quang Hải cùng ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với lợi thế thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi. Sau 90 phút tại Mỹ Đình, hai đội hòa 2-2, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Với Quang Hải, chức vô địch này còn giúp anh đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch Đông Nam Á, ở các năm 2018, 2024 và 2026. Bởi vậy, việc Chu Thanh Huyền đưa Lido tới sân lần này có ý nghĩa hơn hẳn một chuyến đi cổ vũ thông thường. Cậu bé được tận mắt chứng kiến bố cùng đội tuyển nâng cúp, rồi hòa vào màn ăn mừng ngay trên sân. Và giữa tất cả những khoảnh khắc đó, quý tử nhà Quang Hải cứ thế trở thành một trong những “nhân vật nhí” nổi bật nhất của đêm ăn mừng.