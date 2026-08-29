5 thứ nên dọn khỏi ban công trước khi có mưa bão

Ban công thường được tận dụng để phơi quần áo, trồng cây hoặc chứa những món đồ chưa biết cất ở đâu. Ngày thường, một chậu cây, chiếc ghế nhựa hay cây lau nhà đặt ngoài ban công có thể không gây vấn đề gì. Nhưng khi xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh, điều kiện hoàn toàn khác. Đặc biệt tại các căn hộ ở tầng cao, đồ vật nhẹ có nguy cơ bị gió làm dịch chuyển, lật hoặc thổi khỏi ban công. Không chỉ đồ nhỏ mới đáng chú ý; những vật tương đối nặng nhưng có diện tích hứng gió lớn cũng có thể mất ổn định. Vì vậy, trước khi thời tiết xấu đến, gia đình nên dành vài phút kiểm tra ban công và ưu tiên đưa 5 nhóm đồ dưới đây vào nơi an toàn.

1. Chậu cây nhỏ và những chậu đặt trên giá cao

Cây cảnh gần như là thứ đầu tiên nên kiểm tra nếu ban công có nhiều cây xanh. Những chậu nhỏ đặt dưới sàn có thể trông khá chắc chắn trong điều kiện bình thường, nhưng khi cây có tán rộng, phần lá và cành lại tạo diện tích hứng gió. Chậu có thể nghiêng, đổ hoặc dịch chuyển khi gặp những đợt gió mạnh. Đáng chú ý hơn là những chậu cây đang đặt trên kệ, giá nhiều tầng hoặc treo sát lan can. Chỉ cần chậu rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản phía dưới. Trước khi mưa bão đến, nên đưa các chậu nhỏ, chậu treo và cây đang đặt ở vị trí cao vào trong nhà hoặc một khu vực kín gió. Với chậu lớn không thuận tiện di chuyển, cần đánh giá độ ổn định và có giải pháp bảo đảm phù hợp thay vì chỉ đẩy sát vào tường rồi mặc định là an toàn. Đồng thời, không nên tựa những chậu cây lớn vào lan can kính hoặc sử dụng lan can như một điểm neo tùy tiện.

2. Bàn ghế nhẹ ngoài ban công

Một chiếc ghế nhựa, ghế gấp hay chiếc bàn nhỏ có thể nhẹ hơn nhiều so với vẻ ngoài của chúng. Bàn ghế ngoài trời còn có bề mặt tương đối lớn để đón gió. Vì vậy, trong điều kiện gió mạnh, chúng có thể bị lật, trượt khỏi vị trí hoặc va vào cửa kính, lan can và những đồ vật xung quanh. Nếu có thể, phương án đơn giản nhất là đưa bàn ghế nhẹ vào trong nhà trước khi thời tiết xấu bắt đầu.

Với những bộ bàn ghế ngoài trời lớn, nặng và khó di chuyển, gia đình nên thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc phương án cố định phù hợp với thiết kế ban công. Không nên tự buộc đồ vào lan can, đường ống hay các cấu kiện không được thiết kế để chịu lực chỉ vì muốn làm nhanh. Đặc biệt, ghế gấp, bàn xếp, ô che nắng và các món đồ có thể gập lại càng nên được thu gọn và cất vào nơi kín gió.

3. Cây lau nhà, chổi, móc áo và đồ phơi

Đây là nhóm dễ bị bỏ quên nhất bởi chúng quá quen thuộc. Nhiều gia đình để chổi, cây lau nhà, chậu nhựa hoặc giỏ đựng quần áo ở một góc ban công quanh năm. Một số nhà còn để nguyên móc áo trên thanh phơi sau khi thu quần áo. Phần lớn những món đồ này đều khá nhẹ. Khi gặp gió lớn, chúng dễ bị hất đổ, cuốn đi hoặc va liên tục vào cửa kính và đồ vật xung quanh. Móc quần áo càng không nên để lỏng lẻo trên giàn phơi trong thời tiết có gió mạnh. Trước khi mưa bão tới, nên thu toàn bộ quần áo, móc, kẹp và những đồ dùng phơi giặt nhỏ vào trong nhà. Cây lau nhà, chổi và các vật dài cũng nên được cất gọn thay vì dựng tựa vào tường. Một vật đứng khá chắc vào ngày thường chưa chắc giữ nguyên vị trí khi liên tục chịu các đợt gió giật.

4. Thùng carton, hộp xốp và đồ đang “để tạm”

Ban công của nhiều gia đình vô tình trở thành một kho chứa đồ nhỏ. Thùng carton của đồ điện tử, hộp xốp, túi mua sắm, bao tải, chai nhựa hay những món đồ chờ mang đi bỏ thường được đưa ra đây vì nghĩ rằng “để vài hôm cũng không sao”. Đây lại là nhóm nên được dọn sớm trước mưa bão. Thùng carton gặp nước nhanh chóng mềm và hỏng, trong khi các vật liệu nhẹ như túi nilon, hộp xốp hoặc chai rỗng rất dễ bị gió cuốn. Nếu bị dồn về khu vực thoát nước, chúng còn có thể che hoặc làm cản trở miệng thoát sàn đúng lúc lượng nước mưa tăng cao. Bởi vậy, thay vì gom tất cả vào một góc ban công, nên bỏ những thứ không còn sử dụng và chuyển đồ cần giữ vào khu vực khô ráo trong nhà. Đây cũng là dịp để kiểm tra miệng thoát nước ban công, loại bỏ lá cây, đất, rác và những vật có thể làm cản dòng nước.

5. Những thiết bị điện có thể di chuyển

Quạt, đèn trang trí, ổ cắm kéo dài, dây điện nối tạm hoặc các thiết bị điện được mang ra ban công sử dụng cũng cần được kiểm tra. Nếu đây là thiết bị di động và không được thiết kế để chịu điều kiện ngoài trời tại vị trí đang đặt, nên ngắt điện đúng cách và đưa vào khu vực khô ráo trước khi mưa lớn xuất hiện. Đặc biệt, không nên để ổ nối điện hoặc đầu cắm nằm trên sàn ban công, nơi nước mưa có thể hắt tới hoặc đọng lại. Riêng những thiết bị lắp đặt cố định như cục nóng điều hòa hay máy giặt đặt ngoài ban công thì không thể đơn giản “dọn vào nhà”. Với các thiết bị này, cần kiểm tra việc lắp đặt, nguồn điện, thoát nước và mức độ bảo vệ khỏi thời tiết theo yêu cầu của nhà sản xuất cũng như điều kiện thực tế. Nếu sau mưa phát hiện ổ cắm, phích cắm hoặc khu vực điện bị ngấm nước, không nên vội cắm điện sử dụng trở lại. Khi không chắc chắn về mức độ an toàn, hãy để thợ điện kiểm tra.

Dọn đồ xong, đừng quên kiểm tra thêm ban công

Sau khi đưa những vật dễ bị gió tác động vào nhà, gia đình có thể dành thêm vài phút quan sát tổng thể khu vực này. Cửa ban công cần đóng chắc chắn; miệng thoát nước không bị lá cây hoặc rác che kín; các vật còn lại ngoài trời phải ổn định. Nếu ban công sử dụng mái che, giàn cây, biển trang trí hoặc kết cấu lắp thêm, nên kiểm tra tình trạng liên kết trước khi thời tiết xấu đến. Với các căn hộ chung cư, gia đình cũng cần tuân thủ hướng dẫn phòng chống mưa bão của ban quản lý tòa nhà, đặc biệt đối với những hạng mục phía ngoài mặt đứng.

Quan trọng nhất là thực hiện việc thu dọn khi thời tiết vẫn còn an toàn. Khi gió đã mạnh hoặc mưa bão đang diễn ra, không nên bước ra ban công chỉ để cố lấy một chậu cây hay món đồ còn sót lại. Một ban công gọn trước mưa bão không chỉ giúp hạn chế đồ đạc bị hư hỏng. Quan trọng hơn, nó giảm nguy cơ những vật tưởng như vô hại bị gió cuốn, rơi khỏi tầng cao hoặc va vào cửa kính và các khu vực xung quanh.