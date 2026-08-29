Căn nhà của bố mẹ ruột Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà là một trong những phu nhân hào môn nhận được nhiều sự chú ý bởi cuộc sống viên mãn, sang trọng nhưng vẫn khá kín tiếng. Gia đình chồng của "ngọc nữ" sở hữu căn biệt thự bề thế tại khu nhà giàu, trong khi vợ chồng cô cũng có không gian sống riêng sang trọng, hiện đại. Nếu Tăng Thanh Hà khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình trong căn biệt thự trắng, cuộc sống của bố mẹ ruột cô lại được giữ kín hơn.

Qua những hình ảnh hiếm hoi được nữ diễn viên chia sẻ, bố mẹ Tăng Thanh Hà đang sống trong một căn nhà khang trang với khu vườn rộng, trồng nhiều loại cây trái. Đáng chú ý, nơi ở của bố mẹ cô không cách quá xa biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn, nhờ đó gia đình vẫn thuận tiện qua lại, thăm hỏi nhau.

Nhà của bố mẹ Tăng Thanh Hà có khu vườn rộng lớn, đủ loại cây trái

Căn nhà này cũng là nơi từng tổ chức lễ đón dâu của Tăng Thanh Hà cách đây hơn 1 thập kỷ

Tăng Thanh Hà từng tiết lộ bố cô có niềm đam mê đặc biệt với việc trồng cây và rất "mát tay". Cây xoài sai trĩu quả trong biệt thự của nữ diễn viên cũng do chính tay bố cô chăm sóc. Không chỉ có xoài, khu vườn của ông còn trồng nhiều loại cây như nho, rau, chuối... cho trái sum suê dù nằm giữa lòng thành phố. Niềm yêu thích làm vườn của bố cũng phần nào ảnh hưởng đến Tăng Thanh Hà. Cô từng chia sẻ bố trồng cây để các con có trái cây thu hoạch, còn hiện tại, nữ diễn viên cũng duy trì sở thích này với mong muốn các con của mình có thể tự tay hái những loại quả do mẹ trồng.

Không chỉ chăm chút khu vườn, bố mẹ Tăng Thanh Hà còn thường xuyên gửi sang cho con gái những món ăn ngon, trái cây nhà trồng. Vào những dịp đặc biệt, ông bà cũng xuất hiện tại biệt thự của vợ chồng con gái để sum họp cùng gia đình. Dù không sống chung dưới một mái nhà, những khoảnh khắc này cho thấy bố mẹ và gia đình nhỏ của Tăng Thanh Hà vẫn giữ mối quan hệ gần gũi. Việc sống không quá xa nhau cũng giúp nữ diễn viên thuận tiện trở về thăm bố mẹ, đồng thời duy trì sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình.

"Ngọc nữ" rất thích thú mỗi khi khoe cây trái, rau củ trong vườn do bố trồng

Khu vườn của bố mẹ Tăng Thanh Hà từng trồng rất nhiều nho

Bố mẹ Tăng Thanh Hà thường xuyên sang biệt thự thăm con gái

Tăng Thanh Hà sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật. Trước đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ mẹ là người Gò Công, Tiền Giang nên bị hiểu nhầm cô sinh ra và lớn lên tại miền Tây. Trước thông tin này, cô từng đính chính: "Về quê quán và nơi sinh, thực sự là có nhiều thông tin rằng tôi sinh ra ở miền Tây, có lúc là Tiền Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, rồi Gò Công. Nhưng tôi sinh ra và lớn lên tại TP.HCM, chứ không phải ở miền Tây. Vì vậy, hôm nay cho tôi xin phép đính chính lại".

"Ngọc nữ" thể hiện tình yêu thương với bố mẹ, cô cho biết càng yêu gia đình hơn sau khi đã trở thành mẹ của 3 con

Mẹ của Tăng Thanh Hà luôn đến thăm con gái vào những dịp lễ Tết, sinh nhật...

Sau hơn 10 năm bước chân vào cánh cửa hào môn, Tăng Thanh Hà hạn chế hoạt động showbiz nhưng vẫn có sức hút riêng vì thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng doanh nhân và 3 nhóc tỳ. Không phải ngôi biệt thự dát vàng nhà tỷ phú, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cùng nhau sinh sống trong cơ ngơi bề thế ở khu đất đắt đỏ tại TP.HCM. Nhà của vợ chồng "ngọc nữ" từng được nhiều người định giá lên đến hàng triệu đô vì có diện tích lớn và sang xịn.

Biệt thự của Tăng Thanh Hà có màu trắng chủ đạo tạo nên tổng thể sáng sủa, sang trọng. Tăng Thanh Hà dùng một diện tích lớn bên trong biệt thự để cải tạo thành vườn rau, hoa và cây ăn quả. Trên trang cá nhân, mẹ bỉm nhiều lần khoe có thể thu hoạch ổi, xoài ngay tại căn biệt thự trắng giữa lòng thành phố. Mỗi dịp Tết đến, Tăng Thanh Hà biến sân vườn ngập tràn hoa thành góc chụp ảnh xịn xò cho cả gia đình. Đặc biệt, khuôn viên này cũng là nơi "ngọc nữ màn ảnh" và chồng từng tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà sống trong căn biệt thự trắng ở khu nhà giàu