Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn SMS có nội dung sau

Những tin nhắn thông báo điểm thưởng sắp hết hạn vốn không còn xa lạ với người dùng ngân hàng.

Tuy nhiên, khi nội dung được trình bày như một thông báo quen thuộc, kèm đường link để kiểm tra hoặc đổi điểm, người nhận cần chú ý hơn đến nguồn gửi và thông tin trong tin nhắn.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn sử dụng tin nhắn SMS giả mạo ngân hàng để tiếp cận khách hàng.

Công an Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo tin nhắn ngân hàng thông báo đổi điểm thưởng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an Quảng Ninh)

Nội dung tin nhắn thường thông báo người dùng đang có một số điểm thưởng hoặc ưu đãi chưa sử dụng và sắp hết hạn. Để tạo cảm giác cấp thiết, các đối tượng có thể đưa ra thời hạn cụ thể, đồng thời yêu cầu khách hàng truy cập đường link đi kèm để kiểm tra hoặc thực hiện đổi điểm.

Đáng chú ý, tin nhắn có thể hiển thị tên thương hiệu ngân hàng thay vì một số điện thoại thông thường. Điều này khiến người dùng dễ tin rằng thông báo được gửi trực tiếp từ ngân hàng mà mình đang sử dụng.

Tuy nhiên, việc tên ngân hàng xuất hiện ở phần người gửi không đồng nghĩa tin nhắn đó là thông báo chính thức.

Theo cơ quan công an, đây là một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng để tạo lòng tin trước khi dẫn người dùng tới các website giả mạo.

Đường link đổi điểm có thể dẫn tới website giả

Sau khi nhấn vào đường link trong tin nhắn, người dùng có thể được chuyển tới một website có giao diện được thiết kế tương tự trang web hoặc hệ thống của ngân hàng.

Tại đây, website có thể yêu cầu khách hàng đăng nhập hoặc nhập các thông tin để thực hiện bước “xác minh” và “đổi điểm”. Các dữ liệu được yêu cầu có thể bao gồm số điện thoại, thông tin tài khoản, số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật CVV/CVC hoặc các thông tin xác thực khác.

Trong một số trường hợp, người dùng còn có thể được yêu cầu cung cấp mã OTP với lý do hoàn tất giao dịch hoặc xác nhận thông tin.

Nếu làm theo các bước này, khách hàng có nguy cơ để lộ thông tin bảo mật cho kẻ gian. Những dữ liệu thu thập được có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này nằm ở việc các đối tượng không trực tiếp yêu cầu chuyển tiền ngay từ đầu. Thay vào đó, chúng bắt đầu bằng một thông báo về quyền lợi khá quen thuộc như điểm thưởng, ưu đãi hoặc quà tặng, từ đó khiến người nhận dễ chủ quan.

Không nên truy cập đường link trong tin nhắn

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi nhận được các tin nhắn thông báo về điểm thưởng, quà tặng hoặc chương trình ưu đãi của ngân hàng.

Người dùng không nên truy cập các đường link được gửi kèm trong tin nhắn nếu chưa xác định rõ nguồn gốc. Đặc biệt, không nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, số thẻ, mã CVV/CVC, mã OTP hoặc các thông tin bảo mật khác trên những website được mở từ đường link lạ.

Khi muốn kiểm tra điểm thưởng hoặc chương trình ưu đãi, khách hàng nên chủ động mở ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc truy cập website chính thức bằng cách tự nhập địa chỉ, thay vì nhấn vào đường link có sẵn trong tin nhắn.

Người dùng cũng cần lưu ý rằng ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin bảo mật thông qua các đường link không rõ nguồn gốc.

Nếu đã truy cập vào đường link và nhập thông tin ngân hàng, người dùng cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản hoặc thẻ, đồng thời kiểm tra các giao dịch phát sinh. Các tin nhắn, đường link và thông tin liên quan cũng nên được lưu lại để phục vụ việc xác minh, xử lý khi cần thiết.

Trong bối cảnh các hình thức giả mạo ngày càng được thiết kế tinh vi, một tin nhắn có tên ngân hàng, nội dung quen thuộc hay giao diện giống website chính thức vẫn cần được kiểm tra kỹ trước khi người dùng thực hiện bất kỳ thao tác nào.